Sanayicilerin rekabet gücünü artıracak 5 lojistik merkezinde proje çalışmaları tamamlandı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla bölgesinde ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Türkiye'nin lojistik üs haline dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Türk sanayicilerin yükünü demir yoluyla taşıyarak rekabet gücünü artırmak amacıyla lojistik merkez yapımlarına devam ediliyor.

Planlanan 25 lojistik merkez tamamlandığında sektöre 75,2 milyon ton ve 4,1 milyon TEU ilave taşıma imkanıyla 19,9 milyon metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırılacak.

Bu kapsamda, 2020 yılında 2 yeni lojistik merkez daha sektörün hizmetine sunuldu. Konya kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede toplam 1 milyon metrekare alan üzerine kurulan ve yıllık 1,7 milyon ton kapasitesi olan Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Mersin (Yenice) Lojistik Merkezi ile bugüne kadar 11 lojistik merkezi işletmeye alındı.

Öte yandan, Kars Lojistik Merkezinin yapımı tamamlanırken, hizmete alma çalışmalarında sona gelindi.

5 LOJİSTİK MERKEZİN PROJE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

İzmir Kemalpaşa ve Sivas'ta kurulacak lojistik merkezlerin yapım çalışmaları devam ederken, Bilecik (Bozüyük), Kayseri (Boğazköprü), Karaman, Bitlis (Tatvan) ve Çerkezköy'de (Tekirdağ) kurulacak 5 lojistik merkezin proje çalışmaları tamamlandı.

Mardin, Habur, İstanbul (Avrupa Yakası), Çandarlı, Filyos, İyidere/Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) lojistik merkezleri için ise etüt proje ve planlama çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalarla Türkiye'nin lojistik merkez sayısı 25'e yükselmiş olacak.

MERKEZLERİN İŞLETİM MODELİ GELİŞTİRİLİYOR

Lojistik merkezlerin işletim modeline ilişkin olarak TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından yürütülen araştırma projesi de tamamlandı ve lojistik merkezlerin yük potansiyelleri tespit edildi.

Projenin ikinci aşamasında ise önceliklendirme ve işletim modellerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Proje sonunda önerilen modeller dahilinde lojistik merkezlerin geliştirilmesi ve maksimum faydanın sağlanması hedefleniyor.

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