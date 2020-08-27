Sanayiciler: Ekonomi toparlanıyor

Normalleşme adımları ile beraber alınan önlemler ekonomik aktivitelerde de etkisini göstermeye başladı. “Büyümenin hızı kadar sürdürülebilirliğine, niteliğine ve onun temel taşlarından biri olan finansal istikrara özen göstermemiz gereken bir dönemdeyiz” diyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son haftalarda açıklanan bazı verilerin ekonominin koronavirüs şokunu atlattığı yönünde umut verdiğini söyledi. Bu dönemde sürdürülebilir büyümeye ve finansal istikrara özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Bahçıvan, salgının ilk iki ayında kümülatif olarak yaklaşık yüzde 35 daralan takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, mayıstaki yüzde 18’lik toparlanmanın ardından haziranda da yüzde 17.6 büyüme kaydettiğini vurguladı. Temmuz öncü göstergelerinin de faaliyet koşullarında iyileşmenin belirginleştiğini gösterdiğini bildiren Bahçıvan, şunları kaydetti:

“İSO Türkiye İmalat PMI 56.9 ile 9.5 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bu yılın ikinci yarısına oldukça güçlü bir başlangıca işaret etti. Sanayicilerimizin ihracat koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi de 53’e yükselerek son 5 ayda ilk kez 50 eşiğini aştı. Büyümenin olmazsa olmaz unsuru olan talep koşullarına da baktığımızda, otomobil ve konut başta olmak üzere ertelenmiş tüketim harcamalarının büyük bir ivme kazandığı görülüyor. Bu gelişmede bankaların kredi kullandırmasını teşvik edici önlemlerin ve elverişli faizlerin rolü tartışmasız çok büyük. Yaşanan göreli iyileşmeye paralel olarak, ekonomik güven endekslerinde de genel bir toparlanma var.”

Türkiye’nin salgını sürecini iyi şekilde yönetmesinin ülkeye dair algıyı olumlu etkilediğini ifade eden Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Risk algısının daha da yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Küresel ekonomide pandeminin etkisinin azalmamasıyla her geçen gün artan yavaşlama ibareleri, doğal olarak ülkemizi de etkilemekte. Bundan kaynaklanan talepteki zayıflama, hem küresel boyutta hem de ülkemizde makroekonomik değişkenleri olumsuz yönde etkileyerek büyümeyi zayıflatmakta” dedi. Salgının etkileri sürerken ekonomide canlanma olduğunu belirten Özdebir, şöyle konuştu:

HEM AYLIK HEM YILLIK

“Nisan ayıyla başlayan sanayi üretimindeki daralmanın, mayısta aylık bazda, haziran ayıyla birlikte hem aylık hem de yıllık bazda toparlanmaya başladığını görebiliyoruz. Normalleşme adımlarının etkilerini sanayi üretiminde de görebiliyoruz. Tabii burada önemli olan sonraki aylar bunun sürdürülebilir olmasıdır. Sanayi üretiminde pandeminin etkisinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz.” Yaşanan olumsuz gelişmelerin birtakım fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Özdebir, “Pandemi sürecini iyi bir şekilde yönetmemiz Türkiye algısını olumlu yönde etkiledi.Bu algıyla önümüzdeki dönemde yurtdışından firmalarımıza siparişlerde artış olacağını düşünüyorum” dedi.

BEKLENTİLER POZİTİF

Ülke ekonomisine dair yıl sonu itibarıyla büyüme beklentilerinin pozitif olduğuna işaret eden Özdebir, “Koronavirüs krizi bir kez daha göstermiştir ki ulusal bağımsızlığımız, ulusal ekonomimizin güçlendirilmesiyle sarsılmaz bir biçimde sürdürülebilecektir. Ulusal ekonomimizin güçlendirilmesi ise ulusal sanayi üretiminin, özellikle de katma değeri yüksek ve dışa bağımlılığı azaltılmış üretim yapan imalat sanayisinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır” diye konuştu.