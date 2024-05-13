Sanayici kasko fiyatına fabrikasını sigortaladı

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Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, sanayicilerin uzun yıllar, lüks araçlarının kasko fiyatına tesislerini sigortalattıklarını, 2024 yılında sigortaların gerçek fiyatlarına geldiğini söyledi. Selva Eren, sanayicilerin sigorta bulamadığı, bulanların da çok yüksek fiyatlarla sigortalandığı yönündeki eleştirilere cevap verdi. Eren, Türk Reasürans’ın sermayesinin yüzde 100’ünün Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olduğunu hatırlatarak, Bakanlığın ek kaynak sağlamasıyla, 2024 başından itibaren reasürans teminatı bulamayan sigorta şirketlerine destek olduklarını açıkladı.

SERMAYE KÂRLI ALANA KAYDI

Sene başından itibaren reasürans teminatı bulunamamasının nedenlerine değinen Eren, dünyada ABD tahvil faiz oranlarında artış olduğunu, bundan dolayı sermayenin daha karlı alanlara gittiğini ve reasürans kapasitelerinin azaldığını vurgulayarak, bir de bunların üzerine 6 Şubat depremlerinin geldiğini söyledi. Bugün yaşanan asıl sorunun, sigorta şirketlerinin risklerini devrettiği yabancı reasürörlerin elinde birikmiş yeterli prim olmamasından kaynaklandığına işaret eden Eren, şunları söyledi:



“Sanayi tesislerinin sigortası konusunda sigorta bedeli üst limiti diye bir üst limit var. Bu üst limit 2009 senesinde 100 milyon dolardı, 2010’da sigorta şirketlerimizin talepleri ile bu rakam 100 milyon TL’ye çevrildi. Yıllar geçip de kur arttıkça bu limit 15 milyon dolarlara geldi. Bundan dolayı da 100 milyon dolarlık tesisi olan sanayici ile 200 milyon dolarlık tesisi olan sanayici yıllarda sigortaya aynı fiyatı ödedi. Neden? Çünkü 100 milyon doların üzerinde fiyatlar serbestçe belirlendiğinden, sigorta şirketleri iş yapabilmek için sadece deprem riskini fiyatlayarak, prim aldılar; diğer risklerden prim almadılar.”

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FİYATLAR MAKUL SEVİYEDE

Sanayicilerin 10 yıldır eksik primlerle sigorta yaptırdıklarına, 10 yılın sonunda 6 Şubat depremleri yaşandığına değinen Eren, şu açıklamaları yaptı:

“Durum öyle hale geldi ki, kullandıkları lüks araçlarının kasko fiyatına tesislerini sigortalayan sanayicilerimiz oldu. Primler TL’de kalırken yıllarca sanayicilerin riskleri dolar bazında büyüdü, primler TL olarak reasürörlere aktarıldı. Reasürörler beslenemedi. Dolayısıyla da 10 sene boyunca normalinin çok daha altında bir fiyatlamayla aslında bu tesisler sigortalandı. Sigortalar şu anda gerçek fiyatlarına geldi. Hatta aslında tam gerçek bile değil ama olabilecek en makulde diyelim. Fiyatlar artınca da sanayicilerin tepkisine neden oldu. Aslında sanayicilerin de burada suçu yok. Geçmişte çok kolay reasürans kapasitesinin bulunduğu, risklerin kolaylıkla devredildiği, sıcak paranın bol olduğu bir dünyada her şey güllük gülistanlıktı. Bu durum artış değişti. Önümüzdeki sene de sıkıntılar yaşanacak, fiyatlar bu seviyelerde olacaktır, sonraki seneler düzeleceğine inanıyorum.”