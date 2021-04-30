Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 3 binden fazla yatırım teşvik belgesi verdi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlığın ocak, şubat, mart aylarında enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde verdiği 3 bin 124 yatırım teşvik belgesiyle 83 bin 162 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü. Yılın ilk çeyreğinde hazırlanan teşvik belgesinin 3 bin 11'i yerli, 113'ü ise yabancı sermaye için düzenlendi. Yerli sermaye için verilen belgelerle 46 milyar 112 milyon liralık sabit yatırım planlanırken bu sayede 78 bin 7 kişinin istihdam edilmesi hedeflendi.

Bu dönemde yabancı sermaye için verilen belgelerle de 4 milyar 140 milyon liralık sabit yatırım ve 5 bin 155 kişinin istihdamı öngörüldü. Bakanlık, bölgesel, genel ve stratejik yatırım alanlarının olduğu 3 destek sınıfında yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bölgesel destek sınıfında 1859 teşvik belgesi verilirken, 34 milyar 140 milyon liralık sabit yatırım yapılması ve 66 bin 484 kişinin istihdam edilmesi planlandı.

Genel destek sınıfında ise 1261 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 15 milyar 666 milyon liralık yatırım ve 16 bin 167 kişinin istihdamı hedeflendi. Stratejik yatırımlar alanında sadece yerli sermayeye verilen 4 teşvik belgesiyle 444 milyon liralık sabit yatırım yapılması ve 511 kişinin istihdam edilmesi öngörüldü.

BELGE VERİLEN SEKTÖRLER

Bakanlık en çok imalat sektörü alanında teşvik belgesi düzenledi. Bu dönemde söz konusu alanda 2 bin 328 belge hazırlanırken, bunlarla 37 milyar 393 milyon liralık sabit yatırım ve 68 bin 421 kişinin istihdamı hedefi konuldu.

İkinci sırada yer alan hizmet sektöründe 6 milyar 596 milyon liralık sabit yatırım için 325 teşvik belgesi verildi ve 9 bin 459 kişilik istihdam hedeflendi. Hizmetler sektörünü 2 milyar 701 milyon liralık sabit yatırım tutarıyla enerji sektörü izledi. Bu alanda 155 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 1025 kişilik istihdam planlandı.

Madencilik sektörüne, sabit yatırım tutarı 2 milyar 223 milyon lira olan 71 belge verildi ve 1997 kişilik istihdam sağlanması öngörüldü.

Söz konusu dönemde tarım sektörü için de sabit yatırım tutarı 1 milyar 340 milyon lira olan 245 belge düzenlendi ve bu projelerle 2 bin 260 kişilik istihdam hedeflendi.

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