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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.08.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verdi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, haziran ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 899 milyon 999 bin 755 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 22 bin 195 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 208 milyon 316 bin 914 lira olan ve 678 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 171 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 202 milyon 684 bin 648 lira, gerçekleşen istihdam da 7 bin 109 oldu.

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