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Ekonomi
Haber Giriş: 06.05.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bireysel danışman istihdam duyurusu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bireysel danışman istihdam duyurusu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi” kapsamında istihdam edilmek üzere Danışman alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuruların en geç 20 Mayıs 2021 tarihine kadar Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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