Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Yerli ve milli ‘garaj’ modeli başarıya ulaştı

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “KOSGEB eliyle sadece son 3 yılda fikirlerini hayata geçiren girişimcilere 7 milyar 300 milyon lira kaynak ayırdık, 67 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Bundan dört yıl önce milyar dolarlık değerlemeye ulaşan teknoloji girişimimiz yok iken bugün Türkiye, yedi Turcorn ile Avrupa teknoloji ekosisteminin yükselen yıldızı olarak tarif edilmektedir. Girişimleri finansman ve diğer destek mekanizmalarıyla buluşturdukça 2030 yılında 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn hedefine adım adım yaklaşmayı sürdüreceğiz. Bugün ülkemizden doğan yedi Turcorn’un 6’sının Bakanlık olarak girişimcilik ekosistemine sağladığımız desteklerden yararlanarak başarıya ulaşması yürüttüğümüz çalışmaların açık bir göstergesidir. Türkiye, yerli ve milli garaj modelini başarıya ulaştırmıştır” dedi.

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KULUÇKA ÖNCESİ GİRİŞİMLERE DESTEK

İstanbul Maslak’ta bulunan The Hood Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER) dün gerçekleştirilen açılış töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, girişimcilik modelinin en önemli bileşenlerinden bir tanesinin de kuluçka aşamasındaki girişimler olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, “Kuluçka aşamasındaki girişimlerin ihtiyaçlarının, özel sektör eliyle hızlı ve kapsamlı şekilde karşılanmasına olanak sağlayan teknoloji geliştirme merkezi TEKMER’lerimiz, yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticaretleşmesi için platform vazifesi görüyor. Bakanlık olarak 28 TEKMER’e ve bünyesindeki 450’den fazla teknoloji girişimcisine son dönemde 266 milyon lira katkı sağladık. Bugün açılışını gerçekleleştirdiğimiz İstanbul girişimcilik ekosistemindeki yeni başarılara ev sahipliği yapacak The Hood TEKMER ile özellikle regülasyon, oyun ve mobilite teknolojilerinde fikirlerin girişimlere dönüşmesini hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

14 YENİ TEKMER YOLDA

Etkinlikte konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise, “2019 yılında yenilenen TEKMER programımız, özel sektörün teşviki ile gücü ile yönetilerek teknoloji girişimcilik ekosisteminin daha da gelişmesine yaygınlaşmasına olanak sağladı ve böylece yeni bir model oluşturdu. Bugün itibarıyla 28 TEKMER’imiz varken açılmayı bekleyen 14 merkezimiz daha bulunuyor. 2019 beri TEKMER sayısını iki katına çıkarmış olacağız. 100 bin tekno girişim hedefine TEKMER’ler ile koşturmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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The Hood TEKMER’in açılış törenine Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve DTech Cloud Kurucusu Murat Oktay da katıldı.

YABANCI SERMAYEYİ MASLAK’A ÇEKECEK

THE Hood TEKMER Kurucusu ve CEO’su Hasan Karadeniz de, “2 bin 800 metrekare açık ve kapalı alana sahip merkezimiz girişimcilere avantajlar sağlarken onlara rahat bir çalışma ortamı yaratıyor. İçerde firmaların motivasyonunu sağlayacak bir tasarım var. Modern ve rahat ofisler, toplantı odaları, konferans salonu, podcast alanları gibi birçok imkân mevcut. Maslak gibi iş hayatının merkezinde olması da ayrı bir önem taşıyor. Bugüne kadar birçok yabancı fon ve sermayenin bulunduğu etkinliğe ev sahipliği yaptık. İstiyoruz ki Türkiye’de teknoloji odaklı firmalara ve girişimlere yabancı sermayeyi buraya çekelim” diye konuştu.

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10 BİNDEN FAZLA GİRİŞİM

Bakan Kacır, girişimcilik programlarına ilişkin, “Türkiye’de tohum öncesi aşamadaki teknoloji girişimlerinin en büyük destekçisi TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile bugüne dek 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. Teknoparklarımızda Ar-Ge ve inovasyon yapan girişimlerin sayısı 22 yıl önce 56 iken bugün 10 bin 800’den fazla teknoloji girişimimiz var. Yapay zekâdan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar birçok alanda küresel ölçekte başarı hikâyeleri oluşturduk. Sayıları 1600’ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle özel sektörün kendi bünyesinde nitelikli Ar-Ge projelerini gerçekleştirmesi için uygun zemini oluşturduk” bilgisini verdi.

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‘SON YAŞANAN OLAYLAR TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYDU’

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Lübnan’da yaşanan patlamalarla ilgili olarak yönetilen bir soruya, “Teknolojide bağımsız değilseniz asla yüzde 100 güvende olduğunuzu düşünme ve hissetme imkânınız yok. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ile tüm kritik teknolojilerde, sadece savunma sanayinde değil; haberleşme, finansa, sağlık, gıda, tarım, enerji, ulaştırma gibi tüm kritik alanlarda teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek adımlar atmalıyız. Şu anda bulunduğumuz merkezler gibi merkezlerin sayısını arttırmak, bu zor coğrafyada yapmamız gereken en önemli iş. Bu acı tecrübeler hakikatı bir kez daha hatırlatmış oldu” yanıtını verdi.

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