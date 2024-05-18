Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır en güçlü adayları açıkladı... İki Çinli otomotiv devi yatırıma yakın

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ÇİNLİ otomotiv üreticileri BYD ve Chery’nin Avrupa’daki ilk yatırımlarını Türkiye dışındaki ülkelerde yapacağını duyurması “Türkiye yatırımı kaçırdı” yorumlarına sebep olmuştu. Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Bloomberg’e yaptığı son açıklamalar, bahsi geçen iki şirketi Türkiye’de yatırım kararı açıklamaya en yakın şirketler olarak yeniden potaya soktu. “Dört farklı Çin markasıyla Türkiye’de üretim için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diyen Bakan Kacır, BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını söyledi.

‘MESAFE KAT ETTİK’

Bakan Kacır, yatırımlarla ilgili somut gelişmenin ne zaman beklendiği sorusuna ise, “Biz artık kısa zaman içinde tamamlanmasını arzu ediyoruz” yanıtını verirken, “Bu yaz olur mu?” sorusu üzerine de “Ümidimiz o yönde. Biz şu anda ikisiyle de mesafe kat ettik. Ama tabii bunlar sonuçta bütün süreçleri değerlendiriyorlar. Bizimle birlikte farklı alternatifleri de değerlendiriyorlar” dedi. Çinli markaların Avrupa’da büyümek istediğini hatırlatan Bakan Kacır, Türkiye’yi yatırım için cazip kılan en önemli unsurların Gümrük Birliği üyeliği ve otomotiv endüstrisinin sahip olduğu altyapı olduğunu kaydetti.

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Geçtiğimiz hafta Çin’in Wuhu şehrinde düzenlenen basın toplantısında sorularımızı yanıtlayan Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing de Türkiye’ye yatırımdan vazgeçmediklerinin altını çizerek, “İlk yatırımımızın İspanya’da olması Türkiye’de olmayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. İspanya Avrupa’yı beslerken Türkiye’de olası bir fabrika hem Avrupa hem Ortadoğu’yu besleyecek bir merkez olabilir” demişti. BYD ise Macaristan yatırımının ardından 2 yıl içerisinde yeni bir yatırım açıklayacaklarını belirtmişti. Bakan Kacır’ın açıkladığı iki marka dışında MG markasıyla bilinen SAIC Motor ile temaslar sürüyor. Türkiye’de henüz satış yapmayan Great Wall ise şimdilik en uzak ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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ÇİNLİLER ŞİMDİYE KADAR HANGİ ÜLKELERİ SEÇTİ

ANA ÜRETİCİLER

BYD - Macaristan

Chery - İspanya

Geely - Polonya

Nio - Macaristan

Volvo (Geely) - Fransa, Slovakya



BATARYA ÜRETİCİLERİ

CATL - Macaristan, Almanya

AESC - Fransa, Birleşik Krallık, İspanya

Gotion - Almanya

Svolt - Almanya

Volvo (Geely) - İsveç

‘AÇIKLANAN YATIRIMLAR TÜRKİYE’YE ALTERNATİF DEĞİL’

BAKAN Kacır, Çinlilerin Avrupa’da duyurdukları yatırım planlarına ilişkin ise, “Ben şunu ifade edeyim sadece, onlar Türkiye’ye alternatif değil. Yani Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımlar Türkiye’nin alternatifi değil. Biz bunu hem Türkiye hem Çin için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu söylediğiniz ve daha önce açıklanmış olan Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil. Bu da benim değil, onların görüşü” dedi.