Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır yeni görüşmeler yapıldığını açıkladı: Avrupa ve Çinli otomobil firmaları Manisa’ya gelebilir

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin neredeyse tüm otomobil markalarıyla yeni yatırım için masada olduğunu açıkladı. Avrupa firmalarının yanı sıra Çin’in de aralarında olduğu Uzakdoğu’dan birkaç markayla görüştüklerini anlatan Kacır, yıl sonuna kadar bunlardan en az birinin yatırım kararını duyurmasını beklediğini söyledi.

Yeni dönemde Türkiye’de elektrikli, hibrit yeni nesil araçlar üretmeyi planlayan bu firmaların sadece Marmara’yı değil Manisa gibi şehirleri de tercih edebileceğini kaydeden Kacır, “Mesela Volkswagen yanlış yaptı, Manisa’yı kaçırdı. Umarım yanlışlarını tespit edip yeniden değerlendirme yaparlar. Gelmek isteyen için orası hazır duruyor, potansiyel bir adres” dedi.

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YIL SONUNA BİR YENİ BİR ESKİ YATIRIMCI

Gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında otomobilde yaşanan arz sıkıntısını çözmek üzere yeni yatırımcılarla görüşülüyor mu sorusuna yanıt veren Kacır, yabancı yatırım görüşmelerinin altını çizdi. Kacır, “Neredeyse tüm otomobil markalarıyla, yeni nesil, elektrikli, hibrit üretim için masadayız” dedi. Avrupa kökenli markaların yanı sıra aralarında Çin’in de olduğu birkaç Uzakdoğu markasıyla da görüştüklerini kaydeden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neredeyse tüm otomobil markalarıyla masadayız ve yeni dönemde özellikle yeni nesil, hibrit, elektrikli araçlara ilişkin yeni yatırımları hızlandırma çabası içindeyiz. Bunlar arasında Avrupa ile Uzakdoğu’dan, Çin’den birden fazla marka ile görüşmelerimiz var. Türkiye’de yatırımı olmayan markalarla da görüşüyoruz. Umarım hepsiyle neticeye varırız ama ben en az bir yatırım kararının yıl sonundan önce açıklanacağını ümit ediyorum. Artık rekabet ucuz işgücünden dijitale dönüştü. Türkiye çalışan verimliliğinde, nitelikli elemanda pek çok ülkenin önünde. Bu sektörde muazzam bir network, ekosistem var. Masada yatırımcılara bunların yanı sıra sunacağımız ilave teşvik ve imkânları da anlatmaya çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar en az birinin yatırım ilan edeceğini öngörüyorum. Türkiye’de mevcut global markalardan birinin de yeni yatırım kararını duyacaksınız.”

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TOGG DEVRİMİ SÜRÜYOR

-TOGG devriminde merdivenin ilk basamağında olduklarını, bunun sürmesi için batarya ve otonomda iddialı olunması gerektiğini anlatan Kacır, elektrikli araçlarda rekabetin bu iki alana taşındığına dikkat çekti.Togg’un sadece iç pazarda yaşayamayacağını belirten Kacır, bu nedenle yüksek teknoloji ekseninde dünyanın en iddialı markalarından biri haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

FORD, TOYOTA VE DİĞERLERİ

Türkiye’de otomotiv yatırımı olan markaların da yeni üretim projelerini yakında devreye alacaklarını ifade eden Bakan Kacır, şu bilgileri verdi: “Yeni markalarla mevcutların yeni model yatırımlarının yollarda görünmesi bir-iki yılı bulur. Ford’un geçtiğimiz yıl elektrikli aracına ciddi bir devlet teşviki sunduk, o da inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleşecek. Yine Toyota’nın Türkiye’de üretmeye başlayacağı yeni hibrit modelleri var, o da önümüzdeki dönemde Türkiye’deki fabrikanın bandından inmeye başlayacak. Türkiye’ye muazzam bir elektrikli otomobil yatırım talebi var. Elektrikli araç üretecekler biz de destekleyeceğiz.”

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DEPREM BÖLGESİNE 450 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Bakan Kacır, toplantıda ayrıca Dünya Bankası’ndandeprem bölgesine 450 milyon dolarlık kredi sağlandığını da duyurdu. Kredinin depremden etkilenen kobilere faizsiz, iki yıl ödemesiz, üç yıl vadeli verileceğini söyleyen Kacır, “Krediler 120 bin ila 500 bin lira aralığında olacak. Hasara göre dağıtılacak” dedi.

VOLKSWAGEN YANLIŞ YAPTI

Bakan Kacır, otomotiv devleriyle yürütülen görüşmelerde yatırım lokasyonu olarak sadece Marmara Bölgesi’nin değil Ege’nin de öne çıktığının altını çizdi. Daha önce Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’daki yatırım planından vazgeçmesine de değinen Kacır, “Volkswagen yanlış yaptı, büyük bir fırsatı ertelemiş oldu. Umarım yanlışlarını tespit edip yeniden değerlendirme yaparlar. Biz Türkiye’de üretimi, katma değeri konuşmalıyız; global markaların siyasi mülahazalarla konuşmaları yanlıştı. Türkiye kaybetmez, yoluna devam eder, ediyor da... Manisa’da yerimiz duruyor, orası da potansiyel bir adres” dedi.