Sanayi üretiminde yüzde 8.7’lik yükseliş

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.7 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2.3 düşüş oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4.2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.5 yükseldi.

BAYRAM TATİLİ ETKİSİ

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, temmuz ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin beklentilerin altında kaldığını anımsatarak, bu gelişmede temmuz ayında bayram tatilinin yarattığı işgünü eksikliği ve bayram tatilinin haftasonu ile birleştirilmesiyle oluşan ilave iş gücü kayıplarının etkili olduğunu ifade etti. Bürümcekçi, takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin ikinci çeyreğin son ayı olan haziranda yüzde 41.2 artış ile endeks tarihindeki en yüksek değerine ulaştığını ifade ederek, üçüncü çeyrek başında ise ilk belirgin yavaşlama görüldüğünü aktardı.

TARİHİ ZİRVE

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeksin haziran ayında 135.6 ile tarihi zirvesine çıktığını hatırlatan Bürümcekçi, “Söz konusu göstergenin aydan aya büyük oynaklık göstermesi üretimdeki ana eğilimi belirlemekte zaman zaman zorluk çıkarmaktadır. Ayrıca, bu dalgalanmanın boyutu özellikle bayram gibi uzun tatillerin yıllık izin dönemleriyle çakıştığı zamanlarda, kullanılan yöntemlerin arındırmayı yeterince sağlıklı yapamamasından kaynaklı olarak daha da büyümektedir. Bu nedenle, sanayi üretimi ivmesinin gücünü ay bazında değerlendirmektense çeyrekten çeyreğe değişimlere bakmayı daha doğru buluyoruz. Sonuç olarak, çeyrekler bazında bakıldığında; bu yıl ilk çeyrekte yüzde 2.5 ve ikinci çeyrekte yüzde 1.4 artışlar sonrası üçüncü çeyrekte belirgin hız kesse de yükseliş eğilimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 6-7'LİK BEKLENTİ

Haluk Bürümcekçi, arındırılmamış sanayi üretimi endeksinin milli gelir serisi ile uyumlu olduğunu dile getirerek, “Üçüncü çeyreğin ilk ayı olan temmuzda işgünü eksikliği ve baz etkisi nedeni ile daralma gözlense de, bu eğilimin geçici olduğunu ve üçüncü çeyrekte yüzde 6-7 civarında üretim artışının yakalanabileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyreğin ikinci ayı olan ağustos için ise öncü göstergeler güçlü seyrin devam ettiğine işaret etmişti.” dedi.

Son dönemde finansal koşulların tekrar gevşemesi ve salgın kısıtlamalarının kaldırılması ile iç talebin belirgin toparlandığına dikkati çeken Bürümcekçi, “Dış talebin küresel aktivite nedeni ile güçlü seyretmeye devam etmesi de büyüme eğilimine destek vermektedir. Temmuz-ağustos öncü göstergeleri de ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte ivmesini koruduğunu gösterdi. Buna karşılık, temmuz ayında sanayi üretiminde gözlenen sert yavaşlama yüzde 9,3 olan 2021 yılı büyüme tahminimiz üzerindeki yukarı yönlü risklerin azaldığını düşündürmektedir” dedi.

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