Sanayi üretiminde Türkiye ikinci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 8.8 artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 5.71 artış oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

ÇİN İLK SIRADA

Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken Varank, “Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.8, bir önceki aya göre yüzde 0.1 arttı. Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk” ifadesini kullandı. Varank paylaşımında, Türkiye’de sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazda değişimleriyle G-20 ülkelerinin şubat ayına ilişkin sanayi üretim performansının bulunduğu infografiklere de yer verdi. Buna göre, Türkiye, sanayi üretiminde yıllık bazda elde ettiği yüzde 8.8’lik artış performansıyla G-20 ülkeleri arasında Çin’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Öte yandan, sanayi üretimi, G-20 ülkelerinden Güney Kore’de yıllık bazda yüzde 0.9 artarken, Japonya’da yüzde 2.6, Hindistan’da yüzde 3.6, ABD’de yüzde 4.2 ve Almanya’da yüzde 6.4 azalış gösterdi.

ALT SEKTÖRLER

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.8 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta, ocak ayına kıyasla yüzde 0.1 arttı. Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 2.3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 0.8 artış görüldü.

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