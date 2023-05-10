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Sanayi üretiminde güçlü yükseliş

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Piyasa
Sanayi üretiminde güçlü yükseliş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mart'ta aylık yüzde 5,5 arttı.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,8 azaldı.

Sanayi üretiminde güçlü yükseliş

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %5,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0, imalat sanayi sektörü endeksi %6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.

Sanayi üretiminde güçlü yükseliş


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#Sanayi Üretimi#Ekonomi#Piyasa

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