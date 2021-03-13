Sanayi üretiminde güçlü yükseliş

Sanayi üretim endeksi beklentilerin üzerinde ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11.4 artış gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle ocak ayında da yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk. Bütün veriler açıklanmadığı için ‘Birinci olduk’ diyemiyorum ama muhtemelen Türkiye sanayi üretimini en fazla artıran ülke olacak. Üretim, Ar-Ge ve yenilik odağında istikrarlı büyümemiz sürecek” dedi.

ALT SEKTÖRLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.1 azaldı. Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 1.6 azalış görüldü.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Sanayi Bakanı Varank’ın paylaştığı veriye göre sanayi üretiminde G-20 ülkeleri içinde Türkiye yüzde 11.4’lük artışla ilk sırada yer aldı. Türkiye’den sonra yüzde 7.5’luk sanayi üretimi ile Güney Kore ikinci, yüzde 4.5’la Arjantin üçüncü, yüzde 2 ile Brezilya dördüncü sırada yer aldı. ABD’de sanayi üretimi yüzde 1.8, Almanya’da yüzde 3.9 ve Japonya’da da yüzde 5.3 azalma oldu.

TOPLAM CİRO ENDEKSİ % 30.2 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.2 artış gösterdi. Aylık bazdaki artış yüzde 2.1 oldu. TÜİK verilerine göre sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarken, yıllık bazda yüzde 40.5 artış kaydetti. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.7, bir önceki aya göre yüzde 8.6 yükseliş gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 artarken, bir önceki aya göre yüzde 2.4 değer kazandı. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 8.2 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalış kaydetti. Öte yandan sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0.3 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.3, artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2.7 azaldı. Cari fiyatlarla perakende ciro ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.7 arttı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara