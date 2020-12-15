Sanayi üretiminde ekim yükselişi

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1.1, yıllık bazda yüzde 10.2 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık olarak ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5.5 artış gösterdi.

AYLIK VERİLER



Aylık olaraksa imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.4 artarken, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0.6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.5 azaldı. Aylık bazda dayanıklı tüketim malı yüzde 4.8, dayanıksız tüketim malı yüzde 2, ara malı yüzde 1.7 oranında arttı. Enerji aylık bazda yüzde 1.5, sermaye malı ise yüzde 1.3 oranında daraldı. İlgili kalemlerdeki yıllık değişimlere bakıldığında ise; dayanıklı tüketim malı yüzde 21, ara malı yüzde 12.1, sermaye malı yüzde 10.4, dayanıksız tüketim malı yüzde 8.1 ve enerji yüzde 1.2 arttı.



TOPLAM CİRO ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.9 arttı. TÜİK’e göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ekimde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 38.5, inşaat ciro endeksi yüzde 21.5, ticaret ciro endeksi yüzde 34.6, hizmet ciro endeksi de yüzde 8.8 artış kaydetti. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3.9 arttı. Ekimde bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 5.7, inşaat ciro endeksi yüzde 1.3, ticaret ciro endeksi yüzde 2.8, hizmet ciro endeksi de yüzde 5.1 artış gösterdi.



PERAKENDE SATIŞ

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 12 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 4.2 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4.7, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2.7 artış oldu. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 12 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.5 yükseldi.

‘EN GÜÇLÜ GÖRÜNÜM ÜLKEMİZE AİT’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10.2 arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti: “Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak.

Bu hedeflere ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek, finansal istikrarı güçlendireceğiz.” Bakan Varank’ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye ekimde sanayi üretiminde elde ettiği yıllık yüzde 10.2’lik artış performansıyla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan’ın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yer aldı. ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya’nın da aralarında olduğu gelişmiş ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti.