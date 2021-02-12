MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriSanayi üretimi yüzde 9 arttÄ±
GeriEkonomi Sanayi üretimi yüzde 9 arttÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber GiriÅŸ: 12.02.2021 - 10:01 | Son GÃ¼ncelleme:

Sanayi üretimi yüzde 9 arttÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Sanayi üretimi yüzde 9 arttÄ±
Abone Olgoogle-news

TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi AralÄ±k'ta yÄ±llÄ±k %9,0 oranÄ±nda arttÄ±.

Sanayinin alt sektÃ¶rleri (2015=100 referans yÄ±llÄ±) incelendiÄŸinde, 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %6,0, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi %9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi %4,9 arttÄ±.

Â

Sanayi Ã¼retimi yÃ¼zde 9 arttÄ±

SANAYÄ° ÃœRETÄ°MÄ° AYLIK %1,3 ARTTI
Â 
Sanayinin alt sektÃ¶rleri incelendiÄŸinde, 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %3,5 ve imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi %1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi %1,4 azaldÄ±.

Sanayi Ã¼retimi yÃ¼zde 9 arttÄ±

Â 

SANAYÄ° ÃœRETÄ°M ENDEKSÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°M ORANLARI (%), ARALIK 2020

Sanayi Ã¼retimi yÃ¼zde 9 arttÄ±

SANAYÄ° ÃœRETÄ°MÄ° BÄ°R Ã–NCEKÄ° YILIN AYNI Ã‡EYREÄžÄ°NE GÃ–RE %10,1 ARTTI
Â 
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi 2020 yÄ±lÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± Ã§eyreÄŸine gÃ¶re %10,1 arttÄ±. Bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise %4,8 arttÄ±.

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle