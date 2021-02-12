Sanayi Ã¼retimi yÃ¼zde 9 arttÄ±

Sanayinin alt sektÃ¶rleri (2015=100 referans yÄ±llÄ±) incelendiÄŸinde, 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %6,0, imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi %9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi %4,9 arttÄ±.

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SANAYÄ° ÃœRETÄ°MÄ° AYLIK %1,3 ARTTI

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Sanayinin alt sektÃ¶rleri incelendiÄŸinde, 2020 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %3,5 ve imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi %1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi %1,4 azaldÄ±.

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SANAYÄ° ÃœRETÄ°M ENDEKSÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°M ORANLARI (%), ARALIK 2020





SANAYÄ° ÃœRETÄ°MÄ° BÄ°R Ã–NCEKÄ° YILIN AYNI Ã‡EYREÄžÄ°NE GÃ–RE %10,1 ARTTI

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Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi 2020 yÄ±lÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± Ã§eyreÄŸine gÃ¶re %10,1 arttÄ±. Bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise %4,8 arttÄ±.

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