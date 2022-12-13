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Sanayi üretimi verisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Sanayi Üretimi#Veri#TÜİK
Sanayi üretimi verisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 10:00

TÜİK'in verilerine göre sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 2,5 yükseldi.

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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 azaldı.

Sanayi üretimi verisi belli oldu

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.

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Sanayi üretimi verisi belli oldu

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#Sanayi Üretimi#Veri#TÜİK

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