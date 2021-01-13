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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Sanayi üretimi verisi açıklandı

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Sanayi üretimi verisi açıklandı
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TÜİK Kasım ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 11 olduğunu açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı.

Sanayi üretimi verisi açıklandı

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.
Sanayi üretimi verisi açıklandı




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