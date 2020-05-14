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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Sanayi üretimi verisi açıklandı

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Sanayi üretimi TÜİK'in verilerine göre Mart ayında yüzde 2 oranında azalma kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,9 azaldı.

Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayi üretimi aylık %7,1 azaldı
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.
Sanayi üretimi verisi açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 arttı
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.

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