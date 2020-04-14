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Ekonomi
ANKARA - Grafik: Ümit ATALAY
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7.5 arttı

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Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7.5 arttı
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Sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 1.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 1.2 arttı. Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti. 

Sanayi üretimi şubatta yıllık yüzde 7.5 arttı

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