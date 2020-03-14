Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7.9 arttı

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019’un aynı ayına göre yüzde 7.9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7.8 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0.2 azaldı. Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.2 artış kaydetti.

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Varank, Twitter hesabından ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Kovid-19 salgınının küresel etkilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretiminin yıllık yüzde 7.9’luk artışla pozitif trendini sürdürdüğünün altını çizen Varank, “Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu. Sektörel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyoruz. Üretim cephesinde kalıcı bir toparlanma için var gücümüzle çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bugün kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak stratejik bir adım attıklarını belirtti. Üretim artışıyla hem ithalatın hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçeceklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti: “Dünyanın üretim üslerinden biri, temizlik-hijyen ürünlerinde global tedarikçiyiz. Sağlıkta güçlü fiziki ve beşeri altyapımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hızlı karar alıp koordine olabiliyoruz. Kovid-19’a karşı bireysel tedbiri lütfen ihmal etmeyin ve ülkenize güvenin.”