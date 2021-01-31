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Ekonomi
Haber Giriş: 31.01.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Sanayi tipi dikiş makinesi satın alınacaktır

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Sanayi tipi dikiş makinesi satın alınacaktır
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Yakutiye Belediyesi Stratejik Planlama Müdürlüğü’nce ''Kadınlar iş başında SOGEP Projesi kapsamında Sanayi Tipi dikiş Makinesi '' alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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