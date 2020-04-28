Sanayi şirketleri faaliyete geçmeye başlıyor

Sanayi şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerini hafifletmek için ara verdikleri faaliyetlerine tekrar başlıyor.



Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için faaliyetlerine geçici süre ara veren sanayi şirketleri, vaka sayılarındaki ivmenin azalması, dünya genelinde ülkelerin sınırlandırmaları gevşetmeye başlaması ve ekonomi yönetiminin destekleri ile tekrar faaliyete geçmeye başladı.



AA muhabirinin nisan ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurulardan derlediği bilgilere göre, üretime başlayan ya da mayısın ilk haftasına kadar başlayacağını açıklayan Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin sayısı bugüne kadar 16'ya ulaştı.



Faaliyete tekrar başladığını duyuran şirketlerden 3'ü kademeli üretime geçerken, faaliyete geçeceği tarihi açıklayan 13 şirkete ait 16 fabrikanın büyük kısmında ise üretim başladı. Bazı fabrikalarda ise üretimin mayıs başında tekrar başlayacağı bildirildi.



FAALİYETE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR



Federal Mogul İzmit Piston'un Aslanbey tesislerinde üretim başlarken, İzmit fabrikasında üretime verilen aranın 5 Mayıs'ta sona ereceği bilgisi verildi. İzmir Demir Çelik'in de çubuk ve profil haddehaneleri ile çelik haddehanesi için üretime başlama kararı verildi.



Nisanda KAP'ta açıklanan bildirimlere göre, Yünsa'nın Çerkezköy fabrikası, Demisaş, Ford Otomotiv, Karsan, Bosch Fren, Goodyear'ın İzmit ve Adapazarı fabrikaları, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Sanifoam, Borusan Mannesmann'ın İstanbul Halkalı ve Gemlik fabrikaları, Oyak Renault, Sarkuysan, Lüks Kadife, Brisa ve Akın Tekstil için de üretimin başlaması ile ilgili duyurular yapıldı.



Bu fabrikaların çoğunda üretim başlarken, 6'sının üretime 4 Mayıs'ta, birinin de 5 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.



ÇİN'İN ARDINDAN AVRUPA'DA DA NORMALLEŞME BAŞLIYOR



Çin'de başlayan Kovid-19 salgınında uluslarararası ticaret ve tedarik zincirinin sekteye uğraması ile birçok sanayi şirketi, yıkıcı etkiden kurtulmak için faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştı.



Yurt içinde, salgına ilişkin alınan sınırlayıcı tedbirlerin vaka sayısındaki artışı yavaşlatması ve iyileşen hasta sayısındaki kayda değer yükselişin yanı sıra Çin'in ardından bazı Avrupa ülkelerinin de sınırlandırmaları gevşettiğini açıklaması özel sektörü, kolları sıvaması yönünde cesaretlendirdi.



Ekonomi yönetiminin firmalara sağladığı finansal desteklerin de etkisiyle birbiri ardına tekrar faaliyete dönen fabrikaların sayısının artması bekleniyor.



ŞİRKETLERİN FAALİYETE BAŞLAMASI BORSA ENDEKSLERİNİ DE DESTEKLEDİ



Şirketlerin tekrar faaliyete geçmesinin pozitif desteği ile BIST 100 endeksi de tekrar 100.000 puanın üzerine çıktı. Kovid-19 salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ile mart ayında yüzde 15 değer kaybederek 90.000 puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, son haftalardaki yükseliş rallisi ile kayıplarının neredeyse tamamını telafi etti. Endeksin, dünkü kapanış itibarıyla mart sonuna göre değer kazancı yüzde 13 oldu.



Fabrikalarda bacaların tekrar tütmeye başlaması ile BIST Sınai Endeksi'nin dün itibarıyla mart kapanışına göre getirisi ise yüzde 18'i aştı. Sınai Endeksi, martta yüzde 18,9 değer kaybetmişti.



Analistler, üretim alanında tedarik zincirinin önemli parçalarından biri olan Çin'deki normalleşmeyi, Türkiye'nin en güçlü ticaret partneri ve pazarı olan Avrupa ülkelerinin de takip etmesi durumunda makroekonomik veriler ve şirket faaliyetlerinde hızlı toparlanmaların görülebileceği belirtiyor.