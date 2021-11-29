Sanayi işbirlikleriyle bölgeye katkı sağlıyor

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Mersin’de yer alan ve bu yıl 25. yılını kutlayan Çağ Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Bayboğan, bölgesel kalkınma ve ülke ekonomisine katkı için üniversite ve sanayi işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Bu işbirliklerini, bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Bayboğan, bölgede yer alan yerel, ulusal ve global şirketlerle iletişimlerini sürdürdüklerini belirtti. Bayboğan, “Öğrencilerimizin staj ya da part time iş olanaklarıyla başlayan kariyer yolculukları, mezun olduktan sonra iş fırsatlarını onlarla buluşturarak devam ediyor. Bunlarla birlikte, Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Sorumluluk Kulüplerimizle bölgemizdeki yardıma muhtaç kişi, kurum ve kuruluşlara destek sağlıyoruz. Ayrıca, özel şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara ihtiyaç duydukları konularda akademik eğitimlerle destek vermeyi de ihmal etmiyoruz” şeklinde konuştu.

1000’İN ÜZERİNDE İSTİHDAM

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Lütfi Bayboğan, bölgeye ve ülkeye sağladıkları katkıları, “Üniversite olarak, ülkemizde ve bölgemizde elde ettiği başarılarla ve gerçekleştirdiğimiz ilklerle, hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlıyoruz. Ayrıca, öğrencilere YKS’de aldıkları puanlara göre karşılıksız ve kesintisiz burslar vererek ve 1000’nin üzerinde kişiye istihdam sağlayarak, bölge ve ülke ekonomisinde lokomotif görev üstlenmeye çaba gösteriyoruz. Bunlarla birlikte, uluslararasılaşma doğrultusunda tüm olanaklarımızı kullanıp, hedeflerimizi hayata geçirerek ve globalde elde ettiğimiz başarıları koruyup, arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz”sözleriyle açıkladı.

BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLİYOR

Globalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzenindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine entegrasyonuyla birlikte, aileler ve öğrenciler, uluslararası standartlarda eğitim veren yükseköğretim kurumlarını tercih ettiğini belirten Lütfi Bayboğan şöyle konuştu: “Bu bağlamda da gerek bölgenin, gerekse ülkenin ekonomik koşullarına göre bölümler açan Çağ Üniversitesi’nde yetişen kalifiye elemanların, bölgemize ve ülkemize hizmet etmesiyle, beyin göçünün önüne geçilmesine destek olunuyor. Çünkü, mezuniyet sonrası işe yerleşme oranı yüzde yüze yakın olan Çağ mezunları, ülke pazarımızda yer bulan büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmaların öncelikli tercihi oluyor.”

'GLOBAL KALİTEDEN ÖDÜN VERMİYORUZ'

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Çağ Üniversitesi olarak global kaliteden ödün vermediklerini anlatan Lütfi Ayboğan, “36 yıllık eğitim-öğretim deneyimine sahip Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından Kurucu Başkanımız Yaşar Bayboğan’ın girişimleriyle 1997 yılında kurulan üniversitemiz; teknolojik alt yapısı, modern mimarisi ile öğrencilerine dünya standartlarında bir kampüs yaşamı sunuyor. Yatırım ve projelere bu kapsamda devam ediyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yapılması fiziki olarak planlanan akademik, sosyal kültürel ve sportif etkinliklerimizi, pandemi nedeniyle digital platformlar aracılığı ile öğrencilerimize sorunsuz bir şekilde ulaştırdık. Pandemi dönemi öncesi başlatmış olduğumuz yatırım faaliyetlerimize ise normalleşme süreciyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.

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EĞİTİMDE AVRUPA ÇAPINDA ÖDÜL ALDI

Çukurova Bölgesi eğitim kurumlarından Çağ Koleji’nin, Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Programı dahilinde birçok Avrupa ülkesiyle birlikte yürüttüğü proje ‘Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildi. Çağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayboğan, “Gücümüzü 36 yıllık köklü geçmişimizden ve Çağ Üniversitesi’nin akademik desteğinden alarak, ulusal ve uluslararası çalışmalarda üstün başarılar elde ediyoruz. Alanımızda, bölgemizde lider okul olmayı ve öğrencilerimizi dünya insanı olarak yetiştirmeyi misyon edindik. Uluslararası Okullar Birliği üyesi olan okulumuz bu donanımla, bütün okullarıyla (anaokul, ilkokul, orta okul, lise) ülkemizdeki CIS akreditasyonuna sahip sayılı okullar arasındaki yerini aldı. Çağ Koleji, Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Programı dahilinde, İspanya, İngiltere, İtalya ve Polonya’dan okulların ortaklığında yürüttüğü eTwinning Projesi kapsamında, pedogojik yenilikçilik ve yaratıcılık, teknoloji kullanımı, sürdürülebilirlik, aktarılabilirlik, müfredatla entegrasyon gibi ölçütlerle değerlendirilerek, ‘Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildi ” diye konuştu.