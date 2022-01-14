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Sanayi doludizgin

#Türkiye İstatistik Kurumu#Sanayi#Üretim Endeksi
Sanayi doludizgin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kasım 2021’de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11.4 yükseldi.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 14.66 artış oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kasım 2021’de aylık bazda yüzde 3.3 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.4 artış gösterdi.

ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENTİSİ

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Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, beklentiye kıyasla kasım ayında oldukça güçlü bir veri alındığını belirterek, “Kasım ayında, döviz ve faiz tarafından gelen çalkantılardan dolayı belli bir ivme kaybı beklenebilirdi, ancak üretim bandının ilgili ayda bundan çok etkilenmediğini gördük. Öncü göstergeler açısından ise kapasite kullanım oranı ve ihracat tarafındaki eğilim güçlü kalmayı sürdürdü. Bu da kasım ayında üretim momentumunun güçlü olarak korunmasını sağladı. Sanayi üretimi, yıllık çapta koronavirüs pandemisiyle dip yapıldıktan sonraki aşamada açılma ve normalleşme periyodunda yakaladığı ivmeyi devam ettirdi. İvme değişikliklerine rağmen, yıllık sanayi üretimi 2020’nin ortasından beri artı bölgede kalıyor” dedi. Aralık ayına dair olarak bazı aşağı yönlü çekincelerin olduğunu ifade eden Erkan, “Bu faktörleri döviz kurundaki yükseliş, küresel arz sıkıntısı, bunun sonucu olarak da üretim maliyetlerindeki artış ve girdi teminindeki sorunlar nezdinde genelleyebiliriz. Omikron varyantının tedarik ve üretim bazındaki etkilerini de dikkate almak gerekecek, çünkü halen tedarik kanallarında tıkanma yaratabilir. Aralık ayında da Merkez Bankası kararları ve ardından döviz tarafındaki gelişmelerle beraber gerçekleşen çalkantılar üretimi ve diğer göstergeleri etkilemiş olabilir. Dönemsel bir büyüme ivme kaybı olmasını bekleyebiliriz, ancak 2021’in genel görüntüsü içinde çift haneli yüzde 10.8 büyüme beklentisini koruyoruz” dedi.

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PERAKENDE SATIŞ HACMİ %16.3 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2021 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre kasım ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 8.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 yükseldi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.3 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.3 arttı.

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#Türkiye İstatistik Kurumu#Sanayi#Üretim Endeksi

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