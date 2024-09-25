×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Sanayi Bakanı Kacır CNN Türk'e konuştu: Türkiye çip üretir hale gelecek

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Kacır#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır#Apple
Sanayi Bakanı Kacır CNN Türke konuştu: Türkiye çip üretir hale gelecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 18:16

CNN Türk'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Milli teknoloji hamlemiz devam ediyor. Yüksek teknoloji yatırımlarına destek artıyor. 2030 yılını hedefliyoruz ve 30 milyar dolarlık destek paketini Türkiye'de yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye çip üretir hale gelecek" dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını cevapladı.

Bakan Kacır'ın açıklanmalarından öne çıkanlar şöyle;

"APPLE BAŞKANI'NI AĞIRLADIM"

"Apple Başkanı'nı ağırlamış oldum. Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri AR-GE ve inovasyon merkezi haline gelmek. Apple Türkiye'de de beğenilen bir marka. Görüşmede en fazla indirilen uygulamalar arasında Türkiye'den geliştirilmiş uygulamalar olduğunu öğrendim, memnuniyet duydum.

Bizim önceliğimiz Türkiye'nin menfaatleri. Küresel düzeyde teknoloji başlıklarında en fazla tartışılan konulardan biri. Yapay zekada uluslararası çalışmalarda birinci maddelerden. Hala teknolojilere erişim ve geliştirme konusunda yarışa dahil olamayan pek çok ülke var.

Sanayi Bakanı Kacır CNN Türke konuştu: Türkiye çip üretir hale gelecek

Haberin Devamı

"TÜRKİYE ÇİP ÜRETİR HALE GELECEK"

Önümüzdeki dönemde ümit ediyorum ki küresel anlaşmalarla birlikte bu çabalar gelişecektir. Milli teknoloji hedefimiz sürüyor. Yüksek teknoloji yatırımlarına destek artıyor. 2030 yılını hedefliyoruz ve 30 milyar dolarlık destek paketini Türkiye'de yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin üretim merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz. 3 günlük görüşmelerde Türkiye'nin cazibe merkezi konumu giderek güçleniyor. Bunda başarılarımızın da payı var. Türkiye çip üretir hale gelecek. 

Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in nasıl bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Saldırıların başka bir mesajı da eğer teknolojide bağımsız değilseniz açık kaynak sistemlerden yararlanabilen bir konumda değilseniz farklı araçlar tehdit haline gelebilir. Milli teknoloji hamlesinde tüm alanlarda ümit ediyoruz ki Türkiye'nin bağımsızlığını tahkim edecek projeleri hayata geçireceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Kacır#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır#Apple

BAKMADAN GEÇME!