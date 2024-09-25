Sanayi Bakanı Kacır CNN Türk'e konuştu: Türkiye çip üretir hale gelecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını cevapladı.

Bakan Kacır'ın açıklanmalarından öne çıkanlar şöyle;

"APPLE BAŞKANI'NI AĞIRLADIM"

"Apple Başkanı'nı ağırlamış oldum. Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri AR-GE ve inovasyon merkezi haline gelmek. Apple Türkiye'de de beğenilen bir marka. Görüşmede en fazla indirilen uygulamalar arasında Türkiye'den geliştirilmiş uygulamalar olduğunu öğrendim, memnuniyet duydum.

Bizim önceliğimiz Türkiye'nin menfaatleri. Küresel düzeyde teknoloji başlıklarında en fazla tartışılan konulardan biri. Yapay zekada uluslararası çalışmalarda birinci maddelerden. Hala teknolojilere erişim ve geliştirme konusunda yarışa dahil olamayan pek çok ülke var.

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"TÜRKİYE ÇİP ÜRETİR HALE GELECEK"

Önümüzdeki dönemde ümit ediyorum ki küresel anlaşmalarla birlikte bu çabalar gelişecektir. Milli teknoloji hedefimiz sürüyor. Yüksek teknoloji yatırımlarına destek artıyor. 2030 yılını hedefliyoruz ve 30 milyar dolarlık destek paketini Türkiye'de yönlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin üretim merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz. 3 günlük görüşmelerde Türkiye'nin cazibe merkezi konumu giderek güçleniyor. Bunda başarılarımızın da payı var. Türkiye çip üretir hale gelecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in nasıl bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Saldırıların başka bir mesajı da eğer teknolojide bağımsız değilseniz açık kaynak sistemlerden yararlanabilen bir konumda değilseniz farklı araçlar tehdit haline gelebilir. Milli teknoloji hamlesinde tüm alanlarda ümit ediyoruz ki Türkiye'nin bağımsızlığını tahkim edecek projeleri hayata geçireceğiz."