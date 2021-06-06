Sanatçılar TOBB çatısı altında bir araya geldi

Kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönem geçiren sanatçılar, seslerini daha iyi duyurabilmek için, Ankara’da kurumsal bir yapıya büründü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde örgütlendi. TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi’nde (TÜRKEM) bir araya gelen ve aralarında Haluk Bilginer, Demet Evgar gibi isimlerin de yer aldığı sanatçılar, farklarını da sorunlarını dile getirmek için yaptıkları sanatsal film ve çalışmalarla göstermeye başladı. TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, bugünlerde gerekli adımlar atılmazsa herkesin gözünün önünde bir sektörün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını kaydediyor, bu nedenle de bir yol haritası çağrısında bulunuyor. Kavame, bugünler geçtikten sonra ise sektör olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirtiyor ve “Ülkenin çehresini değiştirmek istiyoruz” diyor.



HAYALLER VE GERÇEKLER

TOBB TÜRKEM, son olarak “yok olmak istemiyoruz” başlığıyla sektörün ortak taleplerinin yer aldığı kısa filmle gündeme geldi. Türkiye’de kreatif endüstrilerin çok zor zamanlardan geçtiği belirtilen filmde, sektörün 1.5 yıldır fiilen kapalı olduğu ve önlem alınmazsa telafisi imkansız yaralar açılacağı belirtildi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Ata Kavame de, “Acil bir yol haritası belirlenmesini istiyoruz. Hayallerimiz var ancak bir de gerçekler var.

Pandemi var. Farkında değilsiniz ama ülkemizde kreatif endüstrilerin özellikle hizmet tarafında yer alan bazı kolları yüzde 70-75 oranında küçüldü. Gerçekten yok olma seviyesinde. Artık zaman kaybetmeye tahammülü kalmayan bu endüstrilerin üyeleri olarak, işlerimizin yüzde 75’inin gerçekleştiği yaz sezonunu 2. kez kaybetme lüksümüz yok. Teknik olarak kapatılmayan ancak sakoğa çıkma yasakları sebebiyle fiilen kapanan bir endüstriyiz” ifadelerini kullandı.

Kavame, bu zor günleri aştıktan sonra ise sektörün ve Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Daha iyi yol alabilmek için bize bir platform gerekiyordu. Bu meclis bize bu fırsatı verdi. Türkiye’nin geleceği bu alandan geçiyor. Hatırlayın, dijital bir oyun şirketinin satışı günlerce konuşuluyor. Gençlerimiz oyun alanında da iddialı, sanatsal üretimlerde de. Bizim de zaten hayalimiz, hayal eden bir nesli var etmek. İddiamız büyük, bir ülkenin çehresini değiştirmek istiyoruz. Dünyada adından kreatif endüstrilerde örnek verilen ülke olmak istiyoruz. Türkiye köklü tarihi ile, genç nüfusu, kıtaların arasında Avrupa ve Doğu arasında etkilendiği yaşam biçimi ve kültürü ile bizim sektörlerimiz için gerçek bir cennet. Yıldızları hayal ediyoruz ama bulutlara değersek mutluyuz.

Hayal etmenin bilgiden bile daha değerli olduğunu anlatmamız gerekiyor. Türkiye’nin ihtiyacı kreatif beyinleri çoğaltmaktır. Her alanda bunu desteklemeli, onlara yepyeni bir vizyon sunmalıyız. Kreatif sektörlerin yatırımı beyindir. Genç parlak beyin. Türkiye bu anlamda dünyanın en verimli madenine sahip. Gençlerine. Pırıl pırıl beyinlerine sahip. Bu potansiyeli daha çok ortaya çıkartmalıyız. Kreatif beyinler için özel ders programları, tarama toplantıları düzenlemeliyiz. Bu konuda teşvikler arttırmalıyız.”

GENİŞ ALANI TEMSİL EDİYOR

TOBB Türkem, moda tasarımcıları, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, dijital oyun üreticileri, müzik endüstrisi paydaşları, sinema sektörü paydaşları, tiyatrocular, sahne sanatları çalışanları, plastik sanatçıları gibi geniş bir alanı temsil ediyor. Birçok ünlü ismi bünyesinde bulunan TOBB Türkem’in üyeleri arasında Tims & B Prodüksiyon (Timur Savcı), Ay Yapım (Kerem Çatay), İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, Mahşer-i Cümbüş Tiyatro Topluluğu, İKSV, Mesam, Mor ve Ötesi, Netflix de bulunuyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara