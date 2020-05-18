Sanal fuarlar haziranda başlıyor



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sanal fuarlarla katılımcı firmaların ve ürünlerinin tanıtımının, bu firmalar ve alıcılar arasında online seminer ve ikili görüşmeler ile panel gibi ticareti geliştirmeye yönelik tüm faaliyetlerin, 7 gün 24 saat esasıyla dijital platforma taşınacağını belirterek, şunları kaydetti. “Sanal fuarlarımıza 1-3 Haziran tarihinde ayakkabı ve saraciye fuarı ‘Shoedexpo’ ile başlıyoruz. Dijital pazarlama yöntemlerinden sanal ticaret fuarlarını firmalarımıza tanıtmak ve firmalarımızın bu platformlarda küresel rakiplerinden önce yer almasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda Ege İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği düzenlenecek bu fuarda 30 katılımcı firmamızla yurt dışındaki 250 profesyonel alıcıyı buluşturacağız. Firmalarımız, fuarda sonbahar-kış sezonu için hazırlanmış koleksiyonlarını dijital platformda dünya ile buluşturacak ve küresel alıcı firmalarla web üzerinden online ikili iş görüşmeler gerçekleştirecek.” Pekcan, 22-26 Haziran tarihlerinde Bakanlığın koordinasyonu, Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin organizasyonu ve Selçuk Üniversitesinin iş birliğinde ‘Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fuarı’nın da düzenleneceğini aktardı.