Samsun’da manolya festivali yapacaklar

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir girişimci. Samsunlu olan ve eğitimini de Samsun’da tamamlayan Akyüz ile girişimcilik serüvenini konuştuk. Akyüz, hikayesinin mihenk taşlarını şöyle aktardı: “Samsun Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde okurken, evlenmeye karar verdim. İki oğlum, iki de güzel gelinim var. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak sorumluluklarımın bilincinde, keyifli ve huzurlu bir yaşam sürüyorum. Sivil toplum gönüllüsüyüm. Dünyayı adaletin ve hoşgörünün güzel kıldığına inanıyorum. İnşaat malzemeleri satışı ve konut üretimi yapan bir aile şirketimiz var. Eşimle beraber çalışıyoruz. Ben daha çok cam balkon, alüminyum kaplama bölümündeyim. Küçük oğlum da mimar. Aynı zamanda bir kadın ortağımla birlikte, hediyelik eşya sektöründe faaliyet gösterdim. Çarpana diye bir dokuma türümüz var. Biz bunu hediyelik eşyalar üzerinde kullandık. Amacımız çarpanaya sahip çıkmaktı. Belli bir marka değeri kazanınca da, başka arkadaşlara devrettik.”

TOBB’un katkılarıyla hazırlanmıştır.

Akyüz, 13 yıldır içinde bulunduğu kadın girişimciler kurulunun projeleriyle ilgili de şunları söyledi: “2007 yılında kurulan kurulun kurucu üyesiyim. 13 yıldır aktif çalışıyorum. 2 dönemdir de başkanlık yapıyorum. Biz başından bu yana bir farkındalık sağladık. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Salih Zeki Murzioğlu da, bize her platformda sonsuz destek verdi.



Kadın girişimciliğini geliştirmek ve kadınların ekonomik anlamda varlık göstermesi bizim için çok kıymetli. Kadınları rol model olan girişimcilerle biraraya getiriyoruz. Sürdürülebilirlik konusuna da çok önem veriyoruz. Bugüne kadar modern kadının yaşam dengesi, bütünsel iyi olma halini tasarlamak için seminerler düzenledik. Akademisyen üyelerimiz var. Eğitimler düzenliyoruz.

Şehrimizin markalaşmasına da destek veriyoruz. Manolya 1919 Projesi’yle Samsun’un belleğinde önemli bir yeri olan manolyayı tekrar kente kazandırmak ve kentte simgeleştirmek istiyoruz. Uzun ömürlü güçlü bir ağaç ve nazlı çiçekleri var. Manolya ağacı bulunduğu bölgeye prestij kazandırıyor. Samsun’un 7 bin yıllık tarihinde, manolya ağacıyla olan yakınlığını önemsiyoruz. Manolya 1919 projesi, sadece ağaçlandırma projesi değil. Dolu dolu festivaller, mesleki eğitim atölyeleri de olacak. Başlangıcını Kasım’da yaptık ve 50 manolya ağacı diktik. İlk hedefimiz 1919 ağaç dikmek.”

UÇAKTA YENİLEN SANDVİÇLER ONUN ELİNDEN ÇIKIYOR

Vennas Akyol Haznedar: 1965 Samsun doğumluyum. 18 yaşında çok erken bir evlilik yaptım, 30 yaşında da noktaladım. O süreçte kendi ayaklarımın üzerinde durmak için çok çabaladım. Bir kızım vardı ve ailem çalışmama izin vermiyordu. Ama ben onlardan harçlık almak istemiyordum. Araştırmaya başladım. Eğitimim, mesleğim yok. Bir gün, bir havayolu personelinden, havaalanındaki işletmeler için ihaleye çıkacağını öğrendim. Dosyaları aldım. Gördüm ki şirket gerekiyor. Ama benim şirketim yok, ailem de o parayı vermezdi. Baba dostu bir muhasebeci bana yardımcı oldu. Büfe, kafe hepsi için ihaleye hazırlandım. Ama bir tek büfe ihalesini alabildim. Hatta ihalede rakamı söylediğimde güldüler. Bana ‘Aşağı değil yukarı revize edeceksin’ diye uyardılar. İhale işine o kadar yabancıydım. Sonra birçok ihale aldım. Uçak ikram şirketi kurmak en büyük hayalimdi ve Anadolu’daki uçuşların ikramlarını ben yapmaya başladım. Anadolu’daki uçuşlar ve bazı yurtdışı ikramları bende. Uçakta yediğiniz sandviçlerin büyük kısmı benim mutfağımdan çıkıyor. Mutfağımız hep kadınlardan oluşuyor. 120 çalışanımız var, yarısı kadın. Önümüzdeki dönem içinse DO&Co’nun şubesi olmak istiyorum. Küçük bir butik otel ve restoranım da var. Ama pandemi beni 4 yıl geriye attı.

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

Nilgün Sarı:İç giyim üzerine çalışıyorum. 40 yıldır işletmem var. Halen devam ediyorum. Liseden sonra annemin akrabası üretimdeydi. Ben ‘iç giyimci olacağım’ dedim ve onun yanına gittim. Mağazamın adı Barones. Şu anda 3. nesle hizmet veriyorum. Hüsnü Özyeğin Üniversitesi’ndeki 10 bin girişimci eğitiminde, Samsun’dan girişimci olarak yer aldım. Kendimi sürekli yenilemekle uğraşıyorum. Kurumsallığa da geçmek istedim ve bir firmanın tedarik zinciri oldum. 3 yıl önce de Bodrum’da şube açtım. Ablamla başladım ama ablam geri çekildi. Şimdi ablamın gelinine destek veriyorum. İşine saygı duymanın önemli olduğuna inanıyorum.

Necla Tak: Tekstil işiyle uğraşıyorum. Bununla ilgili bir eğitimim yok. Çok severek uğraştğım bir alan. 10 yıldır resmi olarak çalışıyorum. İşyerim var. Ev tekstili alanında çalışırken, Halk Eğitim’de de öğretmenlik yapıyorum.

Şirinnaz Yılmaz Öngüner:Gıda mühendisi ve gıda teknolojisi öğretmeniyim. Tamamen doğal hububat üreten bir firmamız var. Bunların üretimi ve satışını yapıyoruz. Aynı zamanda danışmanlık yapıyorum. Asıl işimiz tamamen doğal unlar üretmek. Tesisimizi dedem kurmuş, dedemden sonra babam ve sonra da biz geldik. 15 yıldır da ben varım ve işlerin başındayım. Büyük markaların hammaddesini biz üretiyoruz.

Melike Ersayın Güven: Ticaret yapan bir aileden geliyorum. 1979’dan bu yana esnaflık yapan babamın 60 metrekarelik bir dükkanı vardı. Ben de babamı örnek aldım. Lisede okurken de, gelir çalışırdım. Tarih bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre ABD’ye gittim ve dil öğrendim. Dönünce babamla çalışmaya başladım. Başka bir iş düşünmedim. Babamın bir yardımcıya ihtiyacı vardı ve onun ben olduğuna inandım. 4-5 sene sonra ablam da bankacılıktan ayrılıp geldi. Eşimi de işinden ayırdık, onu da aldık. Şu anda aile şirketiyiz. Kız kardeşim de mimar. O da bizimle çalışıyor. İnşaat malzemeleri üzerine 15 bin kalem ürünümüz var. Aklınıza gelebilecek herşey var. Mimarlık ve inşaat da yapıyoruz. Yaklaşık 40 kişiyiz. Samsun’dan tüm Karadeniz Bölgesi’ne satış ve pazarlama yapıyoruz.

Yasemin Kınık: Ticaretle uğraşıyorum. Mobilya, ev tekstili beyaz eşya üzerine çalışıyoruz. Babamla başladı bu işler, onun zamanında sadece beyaz eşya vardı. Biz geliştirdik. Üniversite son sınıfta babamı kaybedince, ticaret hayatına girmek zorunda kaldım. 3 kardeş birlikte çalışıyoruz.

Emine Ocak Durucu: Bulunduğumuz ilçede kargo işi ve bez çanta üretimi yapıyoruz. Bireysel anlamda kargoyla uğraşıyorum. İlçedeki kadınlarımız ‘bir şeyler yapabilsin’ diye de, kadınlar için bez çanta üretimine başladık. Eşinden ayrılan ve çocuğu olan kadınlar için bu işlere girdik. Kurumsal firmalar üzerinden 22 kadının üretim yapmasını sağlıyoruz.

Semra Kaptan: 2006 yılında çocuklarımı büyüttükten sonra ‘ben de çalışacağım’ diye ev yemekleri lokantası açtım. Daha sonrasında işlerin kapsamı değişti ve imalathaneye çevirdim. Tabldot yemek üzerine yoğunlaştık. 5 tane de çalışanım var. Restoran da devam ediyor.

Fikriye Pekşen: Bayan kuaförüyüm. Çok küçük yaşta, 17 yaşındayken evlendim, çocuk gelin diyebilirsiniz. Evlendikten sonra kursa gittim. Kuaförlük yaptım. 1985 yılında başladım, emekli oldum ama halen devam ediyorum. Bir dönem de eşimle birlikte düğün salonu işletmeciliği yaptım.

Emine Karaçuha Yılmaz:Üniversitede matematik öğretmenliği okurken, peyzaja geçtim ve peyzaj mimarı olarak okulu tamamladım. Bir süre çalıştıktan sonra kendi ofisimi kurdum. Yapısal malzemeler, bitkisel materyal derken, süs bitki üreticisi de oldum. Dış mekan, doğal taşlar pekçok detayı işime dahil ettim. 16 kişilik bir ekibim var ve anahtar teslimi bahçe yapıyoruz.

Yasemin Birsen: Samsun TSO’da görevliyim. Aynı zamanda kurulun koordinatörüyüm. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Sonrasında çalıştığım projede, 320 saatlik girişimcilik modülleri yazdım. Bizim girişimcilik konusunda geç kaldığımızı gördüm. Projenin tamamlanmasının ardından Samsun TSO’da göreve başladım. Bu kurulu görünce, pratikle teoriyi birleştirme şansım olduğu için mutlu oldum. Girişimcilikle ilgili çalışmalara katkıda bulunmaktan keyif alıyorum.



Canan Kazak: Akademisyenim. Fizik profesörüyüm. Sürekli eğitim merkez müdürlüğü yaptım. Bir aile şirketimizde ortaklığım da vardı ama akademisyenliği seçerek bıraktım. Kurulda eğitimlerin koordinasyonlarını sağlıyorum, üniversite ve şehir arasındaki bağı kuruyorum, hocalarla sürekli bağlantı kuruyorum. Aynı zamanda öğrencilere de katkıda bulunuyoruz.

F. Zehra Sırımsı: Üniversiteyi çevre mühendisi olarak bitirip master yaptım. Yaşam koçluğu eğitimi aldım. Sonrasında yaratıcılık eğitimi aldım. CERES yayınlarının yaratıcı editörüyüm. Firmalara da eğitimler veriyorum.

BUTİK MOBİLYA ÜRETİYOR

Deniz Bilkay: 1998 yılından bu yana iş hayatındayım. Ekonomi mezunuyum. 12 yıl yöneticilik yaptım. Sonrasında yöneticilik yaptığım alanda yani mobilya sektöründe bir fabrikayı devraldım ve orayı işletmeye başladım. Şu anda işçilerimizle, mimarımızla çizim yapıyoruz ve üretiyoruz. İsteğe bağlı olarak butik üretim yapıyoruz. 7 yıldır markamla üretim yapıyorum.