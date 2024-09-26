Samsun’a 200 milyon dolarlık yatırım sözü

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İtalya’nın Trieste kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, regülasyonlarda bir düzenleme olursa, inovatif ürünler için ilk etapta Samsun’a 200 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yüce, “İtalya Trieste’de kurulan fabrikanın müdürü Zeynep Aşar, Samsun’dan transfer oldu. Yeteneğimiz ve kaynağımız var. İtalya ekonomisine 2 milyar dolarlık vergi sağlayan bu fabrikanın benzerini Türkiye’de de kurabiliriz” dedi.

BAT İtalya Kurumsal İlişkiler Direktörü ve BAT Trieste Başkanı Andrea Di Paolo ev sahipliğinde gerçekleştirilen tesis gezisinde Trieste’deki üretim hakkında bilgi verildi. Buradaki toplantıda konuşan Alper Yüce, “Modern oral dediğimiz nikotin şaselerinin önemli bir ihracat potansiyeli var. İsveç’i dumansız hava sahası haline getiren bu ürün, şu an Türkiye’de satılmıyor. Biz de şu an itibarıyla Trieste örneğine bakıyoruz. Trieste örneğinin aynısını Türkiye’de yapabilecek durumdayız. Benzer bir yatırım ve ekosistem oluşturabiliriz. Maliyetler anlamında çok ciddi rekabetçi olabiliyoruz. BAT Türkiye olarak zaten halihazırda 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu.

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BAT dünyasında Türkiye’nin en önemli yetenek merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Yüce, şunları söyledi: “Bugüne kadar Türkiye’den 60’ın üzerinde yetenek farklı kıtalarda son derece kritik roller üstlendi ve üstleniyor. Samsun fabrikamız, BAT Grup bünyesindeki en büyük tesislerden biri. Samsun’dan dünyaya sadece tütün ürünleri değil aynı zamanda yetenek de ihraç ediyoruz. Trieste bunlardan biri. Trieste Fabrikası’nın Müdürü Zeynep Aşar. Amerika, Londra ve diğer birçok ülkede Samsun’da yetişmiş yetenekler görev yapıyor.”

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce

TRİESTE FABRİKASI TÜRK MÜDÜRE EMANET

BAT’nin Trieste’deki fabrikasının müdürü Zeynep Aşar, göreve bu yıl başladı. Yatırım kararı alınmasının ardından Trieste fabrikasının dokuz ay gibi rekor bir sürede tamamlandığını anlatan Aşar, şunları söyledi: “Burada 19 ülkeden çalışan var. Yönetim kadrosunda kadın çalışan oranı yüzde 47. Trieste bir inovasyon fabrikası. Her teknolojik yenilik burada ilk defa denenip daha sonra diğer pazarlara gidiyor. Fabrikanın ana alanı ‘modern oral’ dediğimiz nikotin saşeleri ve diğer ısıtmalı tütün ürünleri olacak. Trieste fabrikasından 12 ülkeye ihracat yapıyoruz. İtalyan ekonomisine 2 milyar Euro’luk bir vergi geliri sağlıyoruz.”