Samsun Tekkeköy'de 146.879 m2 ticaret merkezi Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılacaktır
Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesine ait, tapuda Samsun İli Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesi 4278 Parselde kayıtlı, imar planında Ticaret Alanı kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 146.879,58 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmaz üzerinde mağazalar ve yöresel ürün satış alanlarını da içeren bir alışveriş merkezi, sinema ve sanat galerileri, konaklama alanı, en az 1.000,00 m² büyüklüğünde kadın ve aile merkezi-gençlik merkezi ve çocuk dünyası (çocuk oyun alanları), dinlenme tesisi, botanik park, kış bahçesi, rekreasyon düzenlemesi ve açık otopark (hepsi birlikte bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır.) geliştirilmesi ve inşa edilmesi, tapuya 29 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi yapılarak projenin işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle 29 yıl süre ile işletilmesi, süre sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ve Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda 05/02/2021 tarihinde Cuma Günü Saat: 14.30’da İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. Büyükşehir Belediye Encümeni söz konusu ihale için 05/02/2021 tarihinde Cuma Günü Saat 14.30’da toplanacaktır.
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