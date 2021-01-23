Samsun Tekkeköy'de 146.879 m2 ticaret merkezi Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhale Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda 05/02/2021 tarihinde Cuma Günü Saat: 14.30’da İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. Büyükşehir Belediye Encümeni söz konusu ihale için 05/02/2021 tarihinde Cuma Günü Saat 14.30’da toplanacaktır.



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