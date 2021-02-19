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Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanına Ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/Ankara adresinde 02/03/2021 tarihinde saat 11.00’de yapılacak.
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