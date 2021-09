Şampiyonların elit tayları satışa sunulacak

Haberin Devamı

AA - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 18 baş elit tay, İstanbul'da ihaleyle satışa çıkarılacak.



"Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla Sultan 2. Mahmud tarafından 1815 yılında kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, 10 baş aygır, 145 baş kısrak varlığıyla safkan Arap atı gen kaynağını geleceğe taşıyor.



Geçmişte pistlerde başarılarıyla adlarından söz ettiren Turbo, Tamerinoğlu, Ayabakan, Anka gibi yarış atlarının yavruları olan 18 baş elit tay, 12 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacak.



Şu anda başarıyla koşan Demirperde, Balalayka, Oğuzboylu, Gülhatmi gibi atların anne ya da babadan kardeşi olan taylar, yaklaşık 3 yıl boyunca özenle ve titizlikle yetiştirildi. Açık artırma usulüyle satılacak tayların geleceğin şampiyon atları arasında olması bekleniyor.



Geçen yıl 17 baş elit tayın satışından 7 milyon 520 bin lira gelir elde edilmişti.



"YENİ ŞAMPİYONLAR, SAHİPLERİ İÇİN PİSTLERDE KOŞACAK"



Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Eren Karabulut, AA muhabirine, işletmelerinin TİGEM'in atçılık faaliyeti yaptığı 3 merkezden biri olduğunu söyledi.

İşletmede 100 yılı aşkın süredir at yetiştirildiğini anlatan Karabulut, şöyle konuştu:



"Şampiyon tayların bulunduğu Yavuzhan Tavlası'na ait mera alanımız bulunuyor. Şu anda tavlamızda 18 baş elit tayımız var. Bunların içinde şampiyon atlar Turbo, Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Anka, Ufukbir ve Yakup Bey'in tayları bulunuyor. Bu taylarımızın içinde de şampiyonların çıkmasını bekliyoruz. Özen ve titizlikle yetiştirdik. İnşallah yeni şampiyonlar, sahipleri için pistlerde koşacak. Doğumdan sonra yaklaşık 2,5 yıldır özen gösteriyoruz. Her an onlara titizlikle davranıyoruz. Bakımları ve beslemeleri çok özel. Taylarımızı sorunsuz beslemeye gayret gösteriyoruz."



Karabulut, geçmişte pistlerde şampiyon olan atlardan Yavuzhan'ın ismini verdikleri tavladan şampiyon adayı tayların yetişmeye devam ettiğini dile getirdi.

Söz konusu tavladan çıkıp yarış pistlerinde adeta fırtına gibi esen atların bulunduğunu ifade eden Karabulut, "Demirperde, Balalayka, Oğuzboylu, Gülhatmi gibi şu anda başarıyla koşan taylarımız var. Önümüzdeki ay satışa sunacağımız elit taylar da yarış hayatlarını başarıyla sürdüren atların kardeşleridir. İnşallah elit taylar da başarıyla koşup işletmemizi gururlandıracaktır." dedi.