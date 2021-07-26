Salgının Heathrow Havalimanı'na maliyeti 2,9 milyar sterline ulaştı

Heathrow Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, 2020 yılında havalimanını ziyaret eden toplam yolcu sayısının 22,1 milyon olduğu, 2021 yılında ise 21,5 milyon yolcunun havalimanını ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, salgının etkilerinin henüz İngiltere’de hissedilmediği 2019 yılında ise toplam 90 milyon yolcunun Heathrow Havalimanını kullandığı kaydedildi. Salgınla mücadele yöntemlerinin ve uluslararası seyahat kısıtlamaların havacılık sektöründe belirsizlikleri artırdığı belirtilen açıklamada, salgının 2021 yılının ilk yarısında Heathrow Havalimanı'na toplam maliyetinin 2,9 milyar sterlin olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Heathrow Üst Yöneticisi John Holland-Kaye, “İngiltere salgının en kötü etkilerine maruz kalmasının ardından toparlanıyor. Ancak İngiltere kısıtlamaları kaldırmakta yavaş davranarak uluslararası ticarette AB'deki rakiplerinin gerisinde kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Ryanir Üst Finans Yöneticisi Neil Sorahan ise Avrupa Birliği (AB) dahilinde kullanılan tek tip dijital Kovid pasaportunun faydalı olduğunu belirterek, "Bence Avrupa politikası İngiltere’ninkinden daha çok işe yaradı, daha fazla kesinlik sağlandı. Böylece tüm Avrupa'da daha istikrarlı yeşil listeler oluştu. İngiltere, yeşil listenin içeriği konusunda biraz daha gelişigüzel davrandı.” değerlendirmesinde bulundu.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın