‘Salgının getirdiği fırsatlar iyi değerlendirilmeli’

TEKNOLOJİNİN DESTEĞİ ŞART

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Bu dönemin olumsuz etkileri olduğu gibi aynı zamanda da bize yeni fırsatlar doğuruyor.Bunları değerlendirmeli ve girişimlerimizi, KOBİ’lerimizi daha iyi yönlendirmeliyiz. Teknolojinin desteğini de her zaman yanımıza almalıyız” dedi. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca, “Salgın öncesinde hem donanım hem yazılım olarak yatırımlarını yapmış olan firmalar, uzaktan çalışmaya geçerek, faaliyetlerini dijital ortama taşıyarak, iş süreçlerinde büyük kopuşlar olmadan bu süreçleri atlatma imkanını buldular” ifadelerini kullandı. TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Altay ise “Bugünlerde, pandemi nedeniyle aramızda açılan mesafeleri, bilgi iletişim teknolojileri ile kapadık. Ve şunu da gördük ki ülkelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için yerli üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bilgi iletişim teknolojileri çok önemli” dedi.

KÜRESEL TİCARETTE BELİRSİZLİK HÂKİM

Araştırmaya katılanların yüzde 77’si salgının sektörlerini olumsuz etkilemesini beklerken, yüzde 35’i ise çalışan sayılarında azalma bekliyor ve yüzde 74’lük önemli bir kesim de sınır ötesi ticarette aksamalar olduğunu belirtiyor. Yaşanan sorunlar özelinde araştırmanın Türkiye tarafındaki sonuçlarına bakıldığında ise katılımcı şirketlerin yüzde 63’ü müşterilerinin durumunda bir belirsizlik olduğunu, bu doğrultuda yüzde 57’lik kesimin ise sipariş iptalleriyle karşılaştığını açıkladığı görülüyor. Pazarlarında yatırım kararlarının askıya alındığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 40 olarak ortaya çıkıyor. Türk şirketlerinin yüzde 64’ü çalışanlarının evden tam kapasite çalışabildiğini belirtirken, dijital endüstrinin geneli de kamu ve özel ihalelerin tabana yayılmasının önemini belirtiyor. Öte yandan, Türk şirketlerinde hijyen önlemlerinin ve kriz takımlarının hızla oluşturulması sağlandığı da vurgulanıyor.