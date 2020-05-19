‘Salgından sonra en hızlı Türkiye toparlanır’

Ankette salgın sonrası en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonları arasında Türkiye yüzde 12.2 ile ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünürken, Türkiye’yi ise yüzde 11.7’lik bir oranla Tayland takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 9.2 oranla Çin bulunuyor. Aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yöneltilirken, anketin detaylarıyla ilgili açıklama Forumun yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy’dan geldi. Yaptıkları anketin şu ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en geniş kapsamlı çalışma olduğunu vurgulan Ersoy, “Yaşanan pandemi etkilerini, destinasyonlar, havayolları ve müşteriler açısından ele alarak, tahminler ve bu tahminler neticesinde ortaya çıkan içgörüleri yansıttık” dedi.

HER ŞEY DAHİL ÖN PLANDA

Katılımcıların yüzde 59’unun müşterilerin salgın sonrası etkinlik amacıyla yurtdışı seyahatlerine katılmalarının biraz zaman alacağını düşündüğünü belirten Ersoy, salgın sonrası müşterilerin grup organizasyonunu gerçekleştireceği otellerde en çok tercih etmesini bekledikleri konsept konusunda da her şey dahil sisteminin ağır bastığını anlattı. Ersoy, “Yanıtlarda beklenenin aksine halen her şey dahil seçeneği ön planda. Ankette yüzde 41’lik bir oranı oluşturuyor. Yüzde 21’i ise oda ve kahvaltıdan yana tercihini kullanıyor” dedi.

PANDEMİ NE ZAMAN BİTER?

Ankette yer alan ‘Pandeminin ne zaman son bulacağını düşünüyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 37.8’i 6 ay sonra, yüzde 22.6’sı 3 aydan az bir süre içinde, yüzde 15.6’sı aralıkta, yüzde 14.8’i de gelecek yılın ilk yarısında salgının biteceği yönünde görüş bildirdi.

NORMALE DÖNÜŞ NE ZAMAN OLUR?

‘Pandemi sonrası işlerinizin normal düzenine girmesi ne kadar sürer?’ sorusuna da yüzde 29.34’ü 3 ile 6 ay arasında, yüzde 23.3’lük kısmı da 6-9 ay arasında yanıtını verdi. Bu soruya katılımcıların yüzde 14.7’lik kısmı 1 ile 3 ay, yüzde 5.1’lik kısmı da hemen şeklinde görüş belirtti.

THY İLK 5’TE YER ALDI

Faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları, ilk 5 firma arasında gösterildi. THY, yüzde 8.05 oranla 19 firma arasında ilk 5’te yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates hava yolu şirketi yüzde 13.42’lik oranla ilk, Etihad firması da yüzde 9.05 ile ikinci sırada kendisine yer buldu.