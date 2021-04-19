Salgında tahkime rekor başvuru

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sigorta Tahkim Komisyonu’na, koronavirüs salgının yaşandığı 2020 yılında, 128 bin 881 adetlik rekor başvuru yapıldığı söyledi. Gürsoy, Tahkim Komisyonu’nun kurulduğu 2009 yılından geçen senenin sonuna kadarki zamanda toplam 529 bin 517 adet başvuru yapıldığını, bunların yüzde 99’unun da hayat dışı branşlardan kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi:

“Koronavirüs vakasının görüldüğü 2020’nin mart ayından sonra komisyona yapılan başvuru sayılarındaki artış yaşandı. Karara bağlanan 105 bin 871 adet dosyada başvuran yani davacı taraf, 1.4 milyar lira tazminat talep ederken, sigorta tahkim hakemleri 1.1 milyar lira tutara hükmetti. Uyuşmazlık konusu dosyaların hakemlere intikalinden itibaren, tahkim uyuşmazlık hakemlerinin dosya başına ortalama çözüm süresi 85 gün, itiraz hakemlerinin ise 56 gün olarak gerçekleşti.”

Türker Gürsoy, 2020 yılında komisyona yapılan başvuruların yüzde 89’unun trafik sigortasından; yüzde 8’nin kasko sigortasından geldiğini ifade ederek, “2020’de, başvuruların yüzde 72’si hakem kararlarının kesin olduğu 0-5000 TL arasındaki tutarlara ilişkin olurken, yüzde 16’lık kısım 5 bin-15 bin TL, yüzde 7’lik kısmı 15 bin-40 bin TL ve yüzde 5’lik kısmı da 40 bin TL üstü tutarlardan oluştu. Geçen sene hakemler kendilerine yöneltilen uyuşmazlık başvurularının yüzde 45’ini aynen kabul ederken, yüzde 25’ini ise kısmi olarak kabul etti. Ayrıca aynı yıl hakemler söz konusu başvuruların yüzde 29’unu ise reddetti” diye konuştu.

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