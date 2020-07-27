Salgında ekonomiye 400 milyon lira katkı

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB), 29 Haziran’da yapılan seçim sonrası yeni yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, sigorta sektörünün gelişimi için belirlenen yol haritası açıklandı. Toplantıya, TSB Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, Başkan Yardımcıları Mehmet Şencan, Taylan Türkölmez ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir, Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

Atilla Benli, koronavirüs döneminde devletin altığı ekonomik tedbirlerde sigorta sektörünün de üzerine düşeni yerine getirdiğini belirterek, şunları söyledi: “Salgın kapsamında tavsiye kararları yayınladık. Zorunlu trafik sigortası vadesini bir ay uzattık. Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerini özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında karşıladık. Salgında görev alan hekimlerin sorumluluğunu sorumluluk sigortası teminat kapsamına ek prim almadan dahil ettik; tüm hekimlerin koronavirüs ile ilintili görevlerden kaynaklanan sorumluluğuna ilişkin teminat limiti belirledik. Bu kapsamda ekonomiye 400 milyon lira katkı sağladık.”

SALGINA RAĞMEN BÜYÜDÜK

Atilla Benli, sigorta sektörünün mali verilerine de paylaştı. 2020’nin ilk çeyreğinde 247.5 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştıklarını, 2011-2019 arasında her yıl ortalama yüzde 19 büyüdüklerini ifade eden Benli, şu açıklamaları yaptı: “2020’nin ilk yarısında toplamda 40,2 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdik, geçen yılın aynı dönemine göre pandemiye rağmen ortalamada yüzde 21 büyüdük. Ancak sigortalanma oranı açısından sektörümüz hak ettiği yerde değil. 2018 sonu itibariyle sigortalanma oranı dünya için yüzde 6 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 2 civarında. Sigortacılığın toplam aktiflerinin GSYH’ye oranı Avrupa’da yüzde 72 iken bizde yüzde 5.5 düzeyinde. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi olmasına rağmen sektörümüz 39. sırada yer alıyor. Sigortacılığın dünyadaki yerinin Türk ekonomisinin büyüklüğüne uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak.”

SİGORTA VE EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜ GELİŞTİRECEĞİZ

TSB Başkanı Atilla Benli, Birliğin, yeni dönem ajandasını da açıkladı. Üst politika belgelerinde bankacılık dışı finans sektörünün geliştirilmesine yönelik vurgu, SEDDK’nın ve Türk Re’nin kuruluşu, kamu otoritesi ve sigorta sektörü arasındaki etkin iletişim ve sinerjinin sektörün gelişimi için fırsat barındırdığını belirterek, şunları söyledi: “Bu kapsamda otomatik katılım sistemi, BES fon tutarlarının artırılmasına yönelik adımlar, 18 yaş altı için BES yolunun açılması gündemimizde. Katılım sigortacılığının teşvik edilmesi, tarım sigortalarının kapsamının geliştirilmesi, tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması, DASK’ta revizyon çalışmaları da öncelikli konularımız. Hayat dışı tarafta zorunlu sigortaların kapsayıcılığının artırılması, trafik sigortasında gider verimliliğinin artırılması, finansal riskler ve tarım sigortalarına; hayat ve BES tarafında ise hayat sigortaları, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve BES’e odaklanacağız.”

SAĞLIK ÖN PLANA ÇIKACAK

TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Şencan: “Pandemi döneminde yenileme ve yeni işlerin artış trendinde azalmalar yaşandığını belirterek, şunları söyledi: “Primlerde bir miktar düşüş gerçekleşti, ancak mayıs itibarıyla trendin normale dönmeye başladığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni risklere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha fark etmiş olmamız. Yeni dönemde sağlık sigortalarının, siber risk sigortalarının ve ticari alacak sigortasının ön plana çıkmasını bekliyoruz.”

SALGINDA HASARLARDA DÜŞÜŞ OLDU

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhan Hancıoğlu: “Koronavirüs döneminde hayat dışı branşlarda hasar taleplerinde düşüşler meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi: “TSB olarak salgının sektöre ve sigortalılara olumsuz yansımalarını sınırlı düzeyde tutabilmek amacıyla bazı uygulamaları devreye aldık. Pandemi döneminde trafik sigortası alanı da dahil olmak üzere, sektörümüzün almış olduğu tavsiye kararlarıyla her zaman sigortalıların yanında olduğunu kanıtladı.”

BES’TE ENFLASYONUN ÜZERİNDE GETİRİ

TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez: “Emeklilik yatırım fonlarının uzun vadede en kazançlı birikim araçlarından biri olarak büyümesini sürdürdüğünü belirterek, şu açıklamaları yaptı: “BES’teki tüm fonların son 10 yıllık getirilerine baktığımızda ortalamada enflasyonun üzerinde getiri sağladığı. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Pandemi nedeniyle bireylerin yaşadığı nakit ihtiyacı sistemdeki toplam katılımcı sayısının azalmasına neden olsa da yılın ilk 6 ayında fon büyüklüğünde yaklaşık 20 milyar lira gibi bir artış yaşandı.”

HAYAT SİGORTASI KREDİ İLE SINIRLI

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kişmir: “Hayat sigortalarının istenilen düzeyin çok altında olduğunu, hayat sigortasının kredi bağlantılı bir ürün olarak görüldüğünü belirterek, şunları söyledi: “Hayat branşında prim üretimi, kredi hacmi ile sınırlı kalıyor. Oysa sektör olarak burada büyük bir potansiyel olduğunu ve henüz bu potansiyeli yeterinde değerlendiremediğimizi biliyoruz. Hem hayat sigortalarının önemini anlatmanın hem de bireylerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünler geliştirmenin bu branşın büyümesine katkı sunacak iki unsur olduğunu düşünüyoruz.”