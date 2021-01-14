Salgına rağmen yabancıya konut satışında tarihin ikinci en yüksek yıllık rakamları görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yıl yabancılara 40 binin üzerinde konut satışı yapılmasıyla yabancıya konut satışında tarihin ikinci en yüksek yıllık rakamları kaydedildi.

Salgının dünya genelinde etkisini göstermesi ve kısıtlamalar nedeniyle yabancılara konut satışı, geçen yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 azalarak 19 bin 952'den 14 bin 262'ye geriledi.

Haziran ayı itibarıyla normalleşme adımlarının atılması, kısıtlamaların kaldırılması ve ekonomik teşvik paketlerinin etkisini göstermesiyle gayrimenkul sektöründe de haraketlilik yaşanmaya başladı. 2020'nin ikinci yarısında yabancılara konut satışı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 25 bin 531'den 26 bin 550'ye yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısındaki sert düşüşlere karşın yılın tamamında satışlar 40 binin üzerine çıkarak sektör temsilcilerinin beklentilerini karşıladı. Yabancılara konut satışı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi.

SATILAN HER 2 KONUTTAN BİRİ İSTANBUL'DA



Yabancıların konut satın alırken il tercihi İstanbul oldu. Geçen yıl yabancılar, İstanbul'dan 19 bin 175 konut satın alırken, bu sayı yabancılara satılan konutların yüzde 47'sine denk geldi. İstanbul'u, 7 bin 735 konutla Antalya, 2 bin 746 konutla Ankara, 1.340 konutla Bursa ve 1.321 konutla Yalova takip etti.

Türkiye'de en fazla konut alanlar, 7 bin 189 adetle İranlılar oldu. İranlıları, 6 bin 674 konutla Iraklılar, 3 bin 78 konutla Ruslar, 1.929 konutla Afganlar ve 1.171 konutla Kazaklar izledi.

"BU YIL 50 BİN ADET BANDINI GEÇECEĞİZ"



Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışlarında geçen yıl yüzde 10,3'lük düşüş yaşandığını belirterek, salgının getirdiği tüm kısıtlamalara ve yasaklara rağmen düşüşün sınırlı olduğunu söyledi.

Akbal, "Salgınla ortaya çıkan uluslararası gayrimenkul yatırımlarında İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi rakip pazarlarda yüzde 50-80 arasında değişen daralmayı hesaba katacak olursak yaşadığımız yüzde 10'luk küçülme aslında pozitif yönde bir ayrışmayı ifade ediyor ve biz bu nedenle rakamı küçülme olarak görmüyoruz." diye konuştu.

Bu tablonun 2021 için kendilerine cesaret verdiğini ifade eden Akbal, "Bu yıl uluslararası gayrimenkul yatırımlarında 50 bin adet bandını geçmeyi ve 7,5-8 milyar dolarlık bir döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Geçen yıl Çin ve Rusya'nın yanı sıra Kazakistan ve Azerbaycan gibi Türkiye coğrafyasına yakın olan kardeş ülkelerden talepte de artış görüldüğünü kaydeden Akbal, Suudi Arabistan'da da yeniden artış beklediklerini söyledi.

Akbal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle yabancıya mülk edinme rehberi hazırladıklarını anımsatarak, yabancı yatırımcıların daha da bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Dijitalleşmeyi başarıp proaktif çözümler sunan firmaların 2020'de kazançlı çıktığını belirten Akbal, "2021'de bu eğilimin daha da ilerlemesi kaçınılmaz. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmeden de konut satın alabilmesini kolaylaştırmak yönünde atılacak adımlar var. Sadece özel sektörün dijitalleşmesi yetmez, kamu kuruluşlarının da bu yönde ilerlemesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DEN SONRA HİNDİSTAN, PAKİSTAN GİBİ YENİ PAZARLAR KEŞFEDİLİYOR"



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da turizmde kaybedilen döviz girdisini kapatmasa da yabancıya satışla birlikte ülkeye gelen dövizin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Hükümetin 2021 reform takvimiyle birlikte yabancıya satışta Avrupa pazarında az da olsa hareketlenme görülebileceğini ifade eden Elmas, "Asya'dan Çinlilerin yoğun ilgisi söz konusu. Bununla birlikte Pakistan ve Hindistan gibi yeni pazarlardan da talep görmeye başladık. 2021, bu talebin büyümesiyle yabancıya satışta müşteri çeşitlenmesi, yeni pazarların keşfedileceği ve faaliyet göstereceğimiz bir yıl olacak." dedi.

"GAYRİMENKUL YATIRIMIYLA 9 BİN 469 YABANCI TÜRK VATANDAŞLIĞI ALDI"



Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Türkiye'nin sunduğu vatandaşlık hakkı gibi teşviklerin yanına geçen yıl salgınla mücadeledeki başarının da eklendiğini, bu durumun yabancı yatırımcıyı cezbettiğini söyledi.

Bugüne kadar 184 farklı ülke vatandaşının Türkiye'den gayrimenkul aldığını belirten Özgün, "Ayrıca 105 farklı ülkeden 9 bin 469 kişi, 43 farklı ilden taşınmaz edinerek Türk vatandaşlığına geçti." dedi.

Türkiye'nin, yabancıya gayrimenkul satışında hayata geçirilecek kolaylıklar ve teşviklerle alacağı çok yol olduğunu aktaran Özgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıllık bazda 100 bin adet rakamları hayal değil. Ülkemizde Asya, Güney Amerika, Afrika gibi yeni pazarlardan ilgi artışı söz konusu. Bu yıl 50 bin adetlik satış rakamına ulaşabiliriz. Öte yandan, firmalara uluslararası tanıtım organizasyonlarına katılım için verilecek destek ve teşvikler, hem satış rakamı hem de döviz girdisinin artırılması adına çok önemli."

"SALGINLA MÜCADELEDEKİ BAŞARI YABANCI YATIRIMCIYI CEZBETTİ"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, salgınla mücadeledeki üstün başarısının yanı sıra yabancıya vatandaşlık hakkı gibi sunduğu teşvikler sayesinde uluslararası yatırımcıların ibreyi Türkiye'ye yönelttiğini söyledi.

Türkiye'nin eskisi gibi kısıtlı değil, çok sayıda ülke tarafından talep görmeye başladığını ifade eden Bahadır, artık Afrika ve Asya ülkelerinden de yatırımcıların konut almaya başladığını aktardı.

Bahadır, "Yeni projelerin geliştirileceği 2021'de yabancı yatırımcıların ülkemize ve sektörümüze duydukları güveni pekiştiren finansal sistemlerin geliştirilmesi satışları artıracaktır." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da salgın sürecindeki belirsizlik ortamına rağmen yabancı yatırımcının aradığı güveni ve huzur ortamını Türkiye'de bulduğunu ifade etti.

Çulhalık, "Her dönemde yatırım yapılabilir ülkeler arasında ilk sıralarda yer bulan ülkemiz, bu konumunu pekiştirdi. Türkiye'de yatırımı güvenli ve kazançlı bulan yatırımcılar, yaşamlarını ve işlerini de ülkemize taşımak istiyorlar. Kiralama amaçlı yapılan yatırımlar yerine oturum amaçlı yatırımlar ön plana çıktı. Sektörümüz, sadece yabancı yatırımcıya sunduğu fırsatlarla değil, ekonomiye sağladığı kazanımlarla da ön plana çıktı." diye konuştu.