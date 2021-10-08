Salgın sürecinde tarımın öneminin artması traktör satışlarına yansıdı

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TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde süren Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda son teknoloji ürünü traktörler de sergileniyor.

Sektörün durumunu AA muhabirine değerlendiren Massey Ferguson Türkiye Genel Müdürü Mete Has, geçen yıl salgın döneminin başında tedarik zincirinde küresel sorunlar yaşanacağını öngörerek üretime ağırlık verdiklerini söyledi.

Pazarın son 2 yıllık seyrini aktaran Has, şöyle konuştu:

"2019 yılında daralan pazar bayağı dibe vurmuştu. 2020'de hızlı bir şekilde artan ve 2021 de bu artışın devam ettiği bir yıl oldu. Burada traktör yetiştirmekte sıkıntımız oldu. Çünkü pandemi ve 2019 krizi denk geldiği için biraz daha normalin üzerinde bir talep oldu. Çok aşağı inen bir pazar olduğu için ciddi anlamda bir arz veya talep fazlalığı oldu. Yüzümüz gülüyor. Çünkü pandemi nedeniyle birçok sektörde sıkıntılar oldu. Ülkenin ve dünyanın yaşadığı bu kadar sıkıntıya rağmen en azından tarım sektörünün önü açıldı. Tarım sektörünün önemi algılandı. Sektörümüz bu süreçte ayakta kalan lokomotif sektörlerden biri oldu."

2019'DAN 2020'YE SATIŞLARDAN İKİ KATA YAKIN ARTIŞ OLDU

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Has, Türkiye'de traktör pazarının 2019 yılında 26 bin adetlere kadar düştüğünü, 2020'de 49 binlere çıktığını anlattı.

Şu anda ise 60 bine doğru giden bir pazar büyüklüğünün olduğunu vurgulayan Has, "Pandemi sonrası tarımda dünya çapında ve Türkiye’de ciddi bir büyüme var. Tarımsal ürünlerinin fiyatları da arttı. Tabii giderler de o derecede arttı. Tam hızlı ve patlama yaşadığımız bir yılda Türkiye için çok ciddi bir kuraklık sorunu yaşıyoruz." dedi.

Has, 70 binlere gidebilecek 2021 yılı traktör satışlarının kuraklığın etkisiyle 55-60 bin bandında kalacağını beklediklerini bildirdi.

Salgının kendilerini durdurmadığını ve yeniliklere ara vermediklerini dile getiren Has, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pazarda kuraklık endişesi var. Ekim ayındayız ve ekim ayı çok kritik. Çünkü yağışlar yetersiz. Hububat anlamında ekim ayının kötü geçmesi gelecek sene hasat zamanında bizi zorlayacaktır. Bundan dolayı biraz daha temkinli giderek bu yılla gelecek senenin hemen hemen aynı olacağını düşünüyoruz. Daha kötüye gitmez çünkü 2019’da bu sektör dibi görmüştü. Daha yukarı gitmemesi için bir sebep yok. Tek sebep, kuraklık etkilerinin devam etmesi olabilir."

Mete Has, marka olarak Manisa’daki fabrikada üretim yaptıklarını, küresel pazarda sattıkları traktörlerin yüzde 65'inin bu fabrikada üretildiğini sözlerine ekledi.