Salgın sürecinde tarıma artan ilgi traktör pazarını hareketlendirdi

TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, AA muhabirine, nüfusun ve şehirleşmenin artmasıyla daha fazla tarımsal ürün yetiştirmenin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Son 100 yıllık dönemde tarımda verimliliğin önemli ölçüde arttığını, ülkelerin tarımın stratejik öneme sahip bir sektör olduğunu anladığını dile getiren Canbeyli, "Büyüyen nüfus, daralan tarım arazileri ile devletler, tarımı bir anlamda tekrar gündemine aldı. Aynı şekilde Türkiye'de de buna benzer yaklaşım devreye girdi. Bunun sonucu olarak özellikle tarımsal faaliyetlerde bir artış gözlemliyoruz." diye konuştu.

Canbeyli, Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 17'ye yakınının tarımsal faaliyetlerle uğraştığını aktararak, "Bu Avrupa Birliğinde çok düşük seviyelerde. Önemli bir nüfusumuz tarım içerisinde. Verimli topraklarımız var, üretim açısından, tonaj acısından dünyada ilk 10 ülke arasında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye için sürdürülebilir tarım ve tarımdaki verimliliğin önemine işaret eden Canbeyli, tarımda kullanılan traktör ile onun arkasında ya da yanındaki ekipmanların da verimliliği artırmaya katkı sunduğunu belirtti.

Canbeyli, "Türkiye'deki traktör parkının oldukça yaşlı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu anda 2 milyon adede yaklaşan traktör parkı var. Bu traktör parkının yaşı 25 seviyesinde. Aslında özellikle yakıt tüketimi açısından, yıllık kullanılan yedek parça ve bakım giderleri açısından çiftçilerimiz için oldukça maliyetli bir traktör parkı var. Sırf traktörlerimizin bu yaşlı parkının yenilenmesiyle çiftçilerimiz mekanizasyon anlamında önemli verimlilik sağlayabilir. Bu başta yakıt tüketiminden elde edilecek verimlilik. İkincisi traktörü satın aldıktan sonra her yıl bakım-onarım giderleri ve bununla birlikte ortaya çıkacak insan gücündeki verimlilik olarak karşımıza çıkabilir."

Son yıllardaki ekonomik gelişmeler nedeniyle daralan traktör pazarının son iki senede hareketlenmeye başladığına dikkati çeken Canbeyli, "2020'de özellikle pandeminin getirdiği dünyada ve Türkiye'deki enteresan değişimlerden biri de tarımın öneminin artmasıydı. Tarımdaki artan bu önem, aslında traktörün de önemini bir anlamda arttırmış oldu. İki yıl üst üste daralan traktör pazarı 2020'de pandeminin getirdiği başka bir ivmenin de eklenmesiyle büyümeye başladı." diye konuştu.

130'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Canbeyli, iç pazarda satılan her iki traktörden birinin TürkTraktör markası taşıdığını belirterek, pazarın önemli oyuncularından olduklarını kaydetti.

Üretimlerinin üçte birinin ihraç edildiğini anlatan Canbeyli, "Ürünlerimiz dünyadaki önemli ihraç pazarlarına gidiyor. İhracatımızın yüzde 40-45 seviyesi Amerika Birleşik Devletleri'ne, aynı seviyede AB ülkelerine gidiyor. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

Canbeyli, geçen yılki üretim rakamlarına değinerek, şöyle konuştu:

"Geçen yılı 34 bin seviyesinde üretimle kapattık. Bunun içerisinde 12 binin üzerinde ihraç pazarları üretimimiz vardı, gerisini de iç pazara yönelik üretim oluşturuyordu. Bu yıl pazarın geçen yıla göre biraz daha büyümesini bekliyoruz. Geçen yıl 48 bin adetle kapanan Türkiye pazarının 2021 yılında 55 binin üzerinde bir yere oturmasını bekliyoruz. TürkTraktör olarak da geçen yıl olduğu gibi her iki traktörden birini kendi markamızda pazara sunmaya çalışıyoruz. Buna paralel de üretim adetlerimiz bu yıl pazarın büyümesiyle artacak."

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