Salgın riski skor tahtasında

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’ın (TEPAV) hazırladığı ‘Salgın hastalıklarla mücadelede yeni bir dönem mi başlıyor. Akıllı şehirler bu sürecin neresinde konumlanıyor’ başlıklı raporda, salgını durdurmak için ülkelerin uygulamaya koyduğu veya geliştirmeye başladığı teknolojik uygulamalara yer verildi. Rapora göre, Çin robotlarıyla sokaklarda ateş ölçüyor ve yetkililere bildiriyor. ABD’de yayaların hareketleri ve birbirlerine olan mesafeleri ölçülüyor. Eren Çağdaş Bilgiç, Dr. Asmin Kavas Bilgiç ve Yakup Peker’in imzasını taşıyan yazıda, 22 farklı uygulamanın incelenerek raporlaştırıldığı belirtildi. Çalışmada örnek bazı uygulamalar şöyle aktarıldı:

- Apple ve Google’ın birlikte üzerinde çalıştığı Contact Tracing App’i ile kişinin, uzun süre kiminle temas ettiği, kime yaklaştığı inceleniyor. Eğer temasta olunan kişilerden biri koronavirüs hastasıysa, kullanıcının telefonuna uyarı mesajı gidiyor.

- ABD menşeili Unacast isimli bir yazılım firması ise interaktif kullanıma açık olan sosyal mesafe skor tahtasını kullanıma açtı.

- Çin’de Guangzhou Gosuncn Robot firmasının, salgın devriye robotları bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve kızılötesi ısıölçer sistemlerle donatılmış polis kontrolündeki bu robotlar, kentsel mekânlarda 5 metre yarıçapındaki 10 farklı insanı tarayabilme kapasitesine sahip ve taradığı kişinin sağlık durumunu hükümet yetkililerine iletebiliyor.

- Numina firmasının ABD’de uygulanacak sistemiyle kentsel mekânlardaki yayaların hareketleri ve mesafeleri ölçülüyor ve yetkililer için bildirim yapılıyor.

- Çin’de, Siemens ve Aucma firmalarının işbirliğiyle işletime sokulan dezenfeksiyon robotları sayesinde okullar, işyerleri, fabrikalar ve kamusal mekânlar, insan hayatını tehlikeye atmaksızın özel dezenfektanlarla hijyene kavuşturuluyor.

- ABD’de San Francisco Belediyesi kentin çeşitli 25 noktasına yüksek hızlı ve fiber altyapılı modemler kurdu. Bu proje sayesinde uzaktan eğitim almak zorunda olan ancak yeterli internet altyapısına sahip olmayan öğrenciler, evden kaliteli ağ bağlantısı alarak, kesintisiz eğitimlerine devam edebiliyor.