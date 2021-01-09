Salgın mutfak eşyası ihracatını durduramadı

EVSİD’den (Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği) yapılan açıklamaya göre, üretim, ihracat ve istihdam odaklı çalışan sektörün 2020 yılı ihracatı önceki yıla göre salgına rağmen yüzde 0,1 artış gösterdi ve 2 milyar 555 milyon dolar seviyesine yükseldi. EVSİD Başkanı Burak Önder “Dünya için kayıp olarak nitelendirilen bir yılda ihracatımızı arttırmamız bizim için mutluluk verici ancak bu tesadüf değil. Bu başarıda 6 yıldır dünyanın birçok bölgesinde yaptığımız heyetler ve katıldığımız fuarların ciddi katkısı oldu” dedi.

EV ALETLERİ ZİRVEDE

En fazla ihraç edilen ürün grubu yüzde 35.5 ile elektrikli küçük ev aletleri olurken, onu yüzde 31.3 ile metal mutfak eşyaları, yüzde 17.3 ile plastik ev ve mutfak eşyaları, yüzde 11.4 ile cam sofra ve mutfak eşyaları ve yüzde 4.4 ile seramik-porselen mutfak eşyaları takip etti. Sektörün geçen yıl yaptığı toplam ihracatın yüzde 54.8’i Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Avrupa’yı yüzde 23.2 ile Orta Doğu, yüzde 14.5 ile Afrika, yüzde 2.1 ile ABD, yüzde 1.9 ile Latin Amerika ve yüzde 0.6 ile Asya izledi. Avrupa kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya şeklinde sıralandı.

ÜRETİM KAPASİTESİ DOLDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkanı Burak Önder, mart, nisan ve mayıs aylarında yüzde 50’lere varan daralma yaşayan sektörün hazirandan başlayarak ciddi bir toparlanma sürecine girdiğini belirtti. Önder, “2020’nin son 7 ayında sürdürülebilir bir büyüme sağladık ve bugün geldiğimiz noktada üreticilerimizin üç aylık üretim kapasiteleri doldu. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürecektir” dedi.