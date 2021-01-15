Salgın konut satışını durduramadı

Koronavirüs pandemisine rağmen konutta tarihi rekora imza atıldı. Kamu bankalarının yaz aylarında uyguladığı faiz indirimi piyasayı hareketlendirdi ve 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 11.2 artışla 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı. Böylece 2017’deki 1 milyon 409 bin 314 satış geride bırakılarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ

Nisan ve mayıs aylarında konut satışları dip yapınca kamu bankaları tarihin en düşük kredi faizini devreye aldı ve kayıplar telafi edildi. Sıfır konutta yüzde 0.64, ikinci elde yüzde 0.74 oranlı konut kredisi kampanyası bekleyen alıcıyı harekete geçirdi. Haziran, temmuz ve ağustosta büyük ivme yakalayan kredili satış, rekoru getiren en önemli faktör oldu. Kredili satış 2020’nin tamamında yüzde 72.4 artarak 573 bin 337’ye kadar çıkarken, peşin ya da senet gibi diğer alım türleri ise yüzde 8.9 azalarak 925 bin 979 oldu.

1 MİLYONU İKİNCİ EL

Yıl genelinde vatandaş 2. el konutu tercih etti. 2020’de satılan sıfır konut adedi yüzde 8.2 azalarak 469 bin 740 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31.3 olurken, ikinci el satış oranı yüzde 68.7’ye kadar çıktı.

YABANCIDA HEDEF 50 BİN SATIŞ

2020’de yabancılara konut satışları yüzde 10.3 azalarak 40 bin 812’ye geriledi. Yabancıya satışta ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 746 konut ile Ankara ve bin 340 konut ile Bursa izledi. İran vatandaşları 2020’de Türkiye’den 7 bin 189 konut aldı. İran’ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya takip etti. Uluslararası uçuşların olmamasının rağmen rakamların kötü olmadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, 2021’de bu rakamı 50 binin üzerine taşımayı hedefliyor. Çin’den sonra Pakistan ve Hindistan gibi yeni pazarlardan talepler gelmesi de dikkat çekiyor.

TAPUDA ERKEKLERİN PAYI DAHA YÜKSEK





Türkiye genelinde 2020 yılında, erkekler yüzde 59.5 pay ile 892 bin 347, kadınlar yüzde 32.2 pay ile 483 bin 7 konut sahibi olurken, yüzde 1.6 pay ile 23 bin 424 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 77 bin 209 konut satışı ve yüzde 16 payla Türkiye’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu.

ALIM KARARINDA FAİZ ETKİSİ

Kamu bankalarının düşük faiz kampanyası bitince konut satışında gerileme başladı. Eylülde satışlar bir öndeki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.9, ekimde yüzde 16.3, kasımda yüzde 18.7, aralıkta yüzde 47.6 geriledi. Aralık 2020’de 105 bin 981 konut ile tüm zamanların en kötü aralık satışı yaşandı. Haziranda yüzde 53, temmuzda yüzde 57 olan toplam satış içinde kredili satış payı aralıkta dip yaptı. Aralık ayında yüzde 70.9 düşüşle 14 bin 631 konut için kredi kullandırıldı ve toplam satış içindeki kredili satış payı yüzde 13.8’e kadar geriledi. Bugün piyasada aylık konut kredi faizi yüzde 1.50’nin de üzerine çıktı.