Salgın fiyatlara yansımayacak

ALLİANZ Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, pandemiyi, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarına yansıtmayacaklarını, 2021 yılı sigorta fiyatlarını belirlerken primlerde pandemi nedeniyle bir değişikliğe gitmeyeceklerini açıkladı.

Tolga Gürkan, salgının başladığı mart ayında, pandemi sağlık sigortası kapsamı içinde değilken sektör olarak ortak aldıkları kararla, koronavirüs tedavisini, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamına aldıklarına değinerek, “Tüm tedavi giderlerini jest kapsamında teminat altına aldık ve ödedik. Bu da sigortaya olan güveni pekiştirdi ve sağlık sigortasına talebi artırdı; özellikle de tamamlayıcı sağlık sigortasına...” bilgisini verdi.

SALGINLAR KAPSAMDA

Tolga Gürkan, pandemi ile sağlık sigortasında ciddi bir büyüme yakaladıklarını ifade ederek, “Toplamda 4 milyona yakın sağlık sigortalımız var. Bu da toplam nüfusun yüzde 5’i anlamına geliyor. Çok yüksek bir sigortalılık oranı değil ama tamamlayıcı sağlık sigortasında ciddi bir ivme var, burada yüzde 30’un üzerinde büyüme yakaladık” şeklinde konuştu.

Gürkan, sadece koronavirüs değil artık tüm salgın hastalıkların sigorta kapsamı altına alındığını da vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı: “Bundan sonra ön göremediğimiz salgın hastalıklar da sağlık sigortasının kapsamında. Sadece burada bekleme süresi var. Tabii herhangi bir salgının ne kadar kuluçka evresi olur olmaz; bunu öngörmek zor. O yüzden bir ay dendi ama koronavirüs özelinde bekleme süresi 15 gün. Yani, sigorta hemen aktif hale geliyor ama koronavirüs için 14 gün bekleme süresi koyduk. Eğer bu süre içinde koronavirüs varsa bu kapsam dışında tutuluyor.”

TESTLERİ ÖDÜYORUZ

Tolga Gürkan “Koronavirüs nedeniyle 2021 yılında özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyat artışı olacak mı, salgını fiyatlarınıza yansıtacak mısınız?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Biz tabii ki, gelecekteki maliyetleri öngörerek bir fiyatlama çalışması yapıyoruz. Ancak fiyatlama politikamızda pandemi sebebiyle herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunu çok net ifade edebilirim. Her sene yapılan belli bir oranda fiyat artışı var, medikal enflasyondan, falan kaynaklanan; ancak pandeminin etkisini sigortalıların üzerine yüklemeyeceğiz.”

Tolga Gürkan, koronavirüs testlerinin sigorta kapsamında olup olmadığı konusuna da değinerek, “Klinik bulgu varsa, testin sonucu pozitif ya da negatif olsun PCR testini karşılıyoruz. Ama örneğin, ‘ailemde koronavirüs testi pozitif çıktı bende yaptırmak istiyorum’ deniyorsa, bunu karşılamıyoruz. Klinik bulgu olmadan bunu karşılamıyoruz, çünkü milyonlarca sigortalı var ve bu altından kalkılan bir yük olmaktan çıkar” diye konuştu.

AŞIYI TAKİP EDİYORUZ



TOLGA Gürkan, koronavirüs aşısına da değinerek, şu açıklamaları yaptı: “Sağlık poliçelerinde aşının bir kısmı teminat altında; özellikle 9 yaşına kadar tüm aşıları karşılıyoruz. Yetişkinler için de belli başlı aşılar teminat altında, ayakta tedavi adı altında ödeniyor. Koronavirüs aşısı henüz çok yeni bir konu; üretim planları, fiyatlamaları hakkında henüz bir bilgimiz yok. Sağlık Bakanlığı aşının ücretsiz olacağını açıkladı. Biz bu süreci takip edeceğiz, sigortalılarımız açısından herhangi bir ihtiyaç olursa bunu da değerlendireceğiz.”