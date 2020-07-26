Salgın döneminde demiryolu hattı ticaretin sürmesini sağlayan en önemli etken oldu, ticarete hayat verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ekonomik aktiviteleri sekteye uğratırken uluslararası ticareti de durma noktasına getirdi. Normalleşme süreci ile birlikte ekonomik hareketlilik kademeli olarak normale dönüyor ancak salgın döneminde dünya demiryolu taşımacılığının önemini tecrübe ederek tekrar gördü. Hava kargo her ne kadar bu süreçte çalışsa da maliyet avantajıyla demiryolu bir adım daha öne çıktı. Öyle ki Türkiye de kapanan sınır kapılarına rağmen demiryolunu devreye sokarak ihracatına devam etti. Demiryolu lojistiğinin pandemi döneminde en güvenilir taşıma modeli olduğunu söyleyen Pasifik Eurasia CEO’su Murat Karatekin, “Burada avantajlı ve istikrarlı navlunlar da bu zor süreçte sektöre destek verdi” dedi.

İHRACATIN ÖNÜ AÇILDI

Demiryolu taşımacılığının pandemi döneminde sevkiyatların etkilenmemesini sağladığını belirten Karatekin, “Taşımaların sürekliliği ve stabilitesi açısından en güvenilir lojistik modeli haline geldi. Pandemi döneminde lojistik sektörüne baktığımızda karayolu ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiğini, deniz yollarında ise navlunların tavan yaptığını görüyoruz. Demiryolu taşımacılığında ise hacimsel olarak ciddi artışlar meydana gelmesine rağmen, navlunlarda düşüş yaşandı. Böylece ihracatçılarımızın önünü açarak, yeni siparişler almaları, yeni pazarlara açılmalarını kolaylaştırmanın yanında yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerine de yardımcı olduk. İthalatçılarımızın ise maliyet yüklerini azaltarak ülkemizin dış açığına bir nebze de olsa katkıda bulunabildik” şeklinde konuştu.

AVANTAJ SAĞLIYOR

Başta eski Sovyet ülkeleri olmak üzere o bölgedeki ana yük taşıma modelinin demiryolu olduğunu aktaran Karatekin, şunları söyledi:

“Bu coğrafyada irili ufaklı depo, fabrika ve çeşitli işletmeler iltisak hatları ile ana demiryolu ağlarına bağlı. Türkiye ile bu ülkeler arasında yük taşımacılığında demiryolunun kullanılması, ekonomik aktiviteler ve faaliyetlerin gelişiminde önemli avantajlar sağlıyor. Bakü-Tiflis-Kars hattı sayesinde denize kıyısı olmayan ve zor coğrafi şartlarda bulunan söz konusu ülkelere hava şartlarından etkilenmeden, navlun masraflarını minimize ederek 20 gün gibi kısa transit sürelerde taşıma imkânı sağlanabiliyor. Demiryolları, en kötü şartlarda bile istikrarlı taşıma ağır yükleri istikrarlı bir şekilde taşıyabiliyor. Ayrıca Rusya ve Çin gibi ülkelerin içlerine erişim sağlayıp Avrupa’ya ihracatta hız ve maliyet avantajları sunuyor.”

12 GÜNDE ÇİN’DEN İZMİT’E

Bu ayın başında Çin’den Avrupa’ya uzanan transit taşımacılıkta şu ana kadar ulaşılabilen en kısa süreyle tamamlanan demiryolu yolculuğunu gerçekleştirdiklerini aktaran Murat Karatekin, “Çin’in Kazakistan sınırında bulunan Khorgos (Altınkol) Limanı’ndan kalkan China Railway Ekspress, 12 gün gibi kısa bir sürede İzmit’te Köseköy’e ulaştı. Bu süre özelikle ihracatçılarımız ile ham madde ve yarı mamül ithalatı yaparak tam mamül üretim yapan firmalarımızın karlılığı ve gelecekteki yatırımları için son derece önemli bir adım oldu” şeklinde konuştu.