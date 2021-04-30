Salgın döneminde 1 milyar TL’lik yatırım

Hamit Demir, yeni yatırımları hakkında şunları söyledi: “Projemizde 1+1’den 5.5+1’e kadar farklı büyüklükteki daire seçenekleri sunuyoruz. Bölgenin İlk golf ve tenis sahasını barındıran, 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde rezidans konforu sunan projemiz, bu yönüyle daha lansman öncesinde ciddi talep görmeye başladı. Projemizin sahip olduğu sıra dışı peyzaj alanları, dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan açık AVM’si, kafe ve restoranları, golf sahası, tenis kortları, basketbol sahası, büyük küçük açık kapalı yüzme havuzları, hamam sauna, aquapark alanı, kreş, eğlence ve sağlıklı yaşam alanları, çok amaçlı stüdyo alanı, güneşlenme terası ve yürüyüş parkurlarıyla prestijli yaşam alanını yeniden tanımlıyoruz. Bu sayede pandemi döneminde oluşan izole yaşam beklentisine üst düzey bir boyut kazandırıyoruz.”



“Demir Life projemiz, sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda bir Ar-Ge çalışması ürünü” diyen Hamit Demir “Projemizde 37 yıllık tecrübemizi ortaya koyduk. Bölgeye daha önce yapılmamış, lükste ve konforda sınırları aşan bir proje kazandırdık. Bu sayede lansman öncesinde projemizin satışında olağanüstü bir başarı elde ettik. Satışlarımız hızla sürüyor. Satışlarımızı teslim tarihinde tamamlamayı 2023 Nisan tarihinde de teslimlere başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Projede yaşam 2023 yılının nisan ayında başlayacak.

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