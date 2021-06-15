Salgın döneminde 1.1 milyar dolar yatırım

Ev bakımı, hijyen, temizlik kağıtları, maske ve bebek bezi kategorilerinde Evony, Molfix, Molped, Bingo, Papia gibi markaların üreticisi Hayat Kimya ve ağaç bazlı panel sektöründeki Kastamonu Entegre’yi bünyesinde barındıran Hayat Holding’in, Türkiye, Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde toplam 1.1 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklandı. Pandemiye rağmen yatırıma hiç ara vermediklerini söyleyen Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M.Avni Kiğılı, “Tüm kısıtlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırım için düğmeye bastık. Yatırımları tam gaz sürdüreceğiz” dedi.

VİETNAM’A FABRİKA

Yeni yatırımların yüzde 50’nin yurtiçinde, yüzde 50’sinin yurtdışında olacağını ve yüzde 40-45’nin özkaynakla gerçekleşeceğini dile getiren Kiğılı şu bilgileri paylaştı: “Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi, Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. Geçen yıl ülkemizde oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için cerrahi maske fabrikası kurduk. Yurtdışına baktığımızda da Mısır’da non-woven, Cezayir ve Rusya’da kağıt ve yine Rusya’da yonga levha tesislerimizi kuracağız.” Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan sonra Güneydoğu Asya’ya yöneldiklerini söyleyen Kiğılı, üretim üssü olarak Vietnam’ı seçtiklerini, 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtıklarını ifade etti. Kiğılı, bu tesis ile bölgedeki 10 ülkede faaliyet alanlarını genişleteceklerini söyledi.

İSTİHDAMA KATKI

Holding bünyesinde 17 bini aşkın çalışan olduğunu belirten Kiğılı, “Pandeminin başından bu yana 2 bini aşkın ek istihdam oluşturduğumuz gibi, yeni yatırımlarımızla da 1600 kişiye daha iş olanağı sağlamış olacağız” dedi. Geçen yıl 3 milyar dolar ciro elde ettiklerini belirten Kiğılı, “Dolar bazında kaybetmedik, durumu koruyabildik. 2021 hedeflerini ise yüksek koyduğumuz için bir miktar geri kalabiliriz” şeklinde konuştu.

MALİYET ARTIŞI FİYATA YANSIYOR

Emtia fiyatlarındaki artışa değinen Avni Kiğılı, “Emtia fiyatlarında büyük şişme var, kimi ürünlerde 2 misli artış oldu. Hayat Kimya’da ithal girdi oranı yüzde 50, Kastamonu Entegre’de ise yüzde 30. Artan bu maliyetler fiyatlara yansıyor. Tüketicilerin alım gücü düştüğü için biz de bu dönemde verimlilik üzerine çalışıyoruz ve kârımızdan fedakarlık yapıyoruz. Ancak buna rağmen fiyat artışı oluyor” dedi. Kiğılı, küreselleşme vizyonunu tanımlayan yeni logolarını da bugün 22 bin kişinin katılacağı dijital lansman ile duyuracaklarını dile getirdi.

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