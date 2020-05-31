Dijitalleşme, katmadeğerli ihracat, KOBİ’lerin güçlendirilmesi konularına odaklanıldığı dönemde tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınıyla birlikte TURKONFED de şirketlere yol gösterecek çıkış senaryolarına odaklandı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’la çıkışın yol haritasını konuştuk. Orhan Turan, “Eskisinden daha çok çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerindeki şirketlerle, iş dernekleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Bu dönemde çok sayıda şirket önlem alarak üretime devam etti. İhracata devam eden şirketlerimiz çok” dedi.

YARATICI FİKİRLER

Aslında son 10 yıldır ayak seslerini duyduğumuz dijitalleşme konusunda değerlendirmelerde bulunan Turan, “Salgın, dijital devrimi dikte etti. Artık iş yapma alışkanlıklarımız değişecek. Zamanı, teknoloji ile daha verimli kullanabildiğimizi gördük. Mesafenin, yaratıcı fikirlerin gelişmesini engellemediğini fark ettik. Salgın sonrası, afet başta olmak üzere iklim değişikliği ve çevre konularında da daha sürdürülebilir bir hayat isteğinin artacağını düşünüyorum” da diyor. COVID-19 salgının dijital dönüşümü hızlandırdığını ve dijitalleşme konusunda adım atan şirketlerin ve hızlı davrananların süreci daha iyi yönettiklerini anlatan Turan, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değişim kaçınılmaz ve bu değişimi yönetebilen şirketler ayakta kalacak. Yeni iş modelleri ile yaratıcı ve teknolojiyi kullanan çözümler geliştirilmeli. Ve insan kaynağına yatırım. Yeni normal dijitalleşme artık. Şirketlerin ciddi bir reorganizasyona gitmeleri, çıkışın da yol haritası olacak” diyor.

ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞI

Türkiye'deki sağlık sisteminin bu süreçte Türkiye’de fark yarattığını vurgulayan Orhan Turan, “Tüm dünya en önemli kaynağımızın insan olduğunu acı bir tecrübe ile anladı. Öncelik insan sağlığı. İnsan yoksa ekonomi yok. Kalkınma gemisi, dijitalleşme rüzgârı ile şişerken yola çıkmaya hazır olmak gerekiyor. Sağlık alanında alınan doğru politikaların ekonomi alanında da başarısı için tüm seçeneklerin masada olduğu bir iklimi yaratmalıyız. Gıda ve tedarik zinciri güvenliğine yönelik kademeli adımları atarak ekonomi çarkının nefes almasını sağladıysak sağlık sisteminin büyük başarısıdır. Şimdi daha da güçlü hale getirmeliyiz” dedi.