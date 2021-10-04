Saldırıdan korkan sigortaya koştu

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Siber korsanların saldırısından korkan çareyi sigorta yaptırmakta buldu. Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmaya geçilmesi, alışverişlerin online yapılması, bireysel ve kurumsal görüşmelerin dijital ortamda yoğunlaşmasıyla siber saldırıların sayısında rekor artış yaşanıyor. Uzmanlara göre, Türkiye’de, yılda 1.5 milyondan fazla kötü amaçlı yazılım saldırısı düzenleniyor ve her gün bin 611 saldırı gerçekleşiyor.

Uzmanlar, salgın döneminde siber saldırıların yüzde 80 oranında arttığını söylüyor. Saldırıların hedefinde ise bireyler ve özellikle de küçük ve orta boy işletmeler yer alıyor. Siber hasarların yüzde 65’i kötü niyetli saldırılardan oluşuyor. Genellikle de bireyler saldırıdan çok sonra haberleri oluyor. Uzmanlar, bireyler ve küçük işletmelerin saldırıdan 5 ay sonra haberdar olduğunu vurguluyor.

HEDEFTE KOBİ’LER VAR

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Siber saldırıların hedefi ise mali kazanç ve veri hırsızlığı. Siber korsanlar, kötü amaçlı yazılımları yayıyor, şirketlerin ve bireylerin kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Bunu da sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, SMS, elektronik posta üzerinden yapıyor. Uzmanlar, bireylerin yüzde 90’ına yakının, küçük işletmelerin de yüzde 75’inin siber saldırılara karşı korumasız olduğunu belirtiyor, koruması olan birey ve işletmelerin de sadece virüs koruma programlarının olduğunu belirtiyor.

Siber saldırılardaki artış, siber sigortaya olan talebi de artırdı ve hem bireylerden hem de KOBİ’lerden sigorta şirketlerine ciddi talep gelmeye başladı. Şirketler, siber saldırıların neden olacağı iş durması ve kişisel verilerin korunması için sigorta yaptırmak istiyor. Özellikle son bir yılda siber sigortaya olan talebin yüzde 50 arttığı, bu talebin de büyük çoğunluğunun küçük işletmelerden geldiği görülüyor.

HASARLAR DA ARTTI

Talebin yanı sıra sigorta şirketlerinin siber sigortalarda ödediği hasarlarda da artış yaşanıyor. Hasarların yüzde 25’i siber fidye, geri kalan da iş durması, veri koruma eksikliği hasarlarından kaynaklanıyor. Sigorta şirketlerinin ödediği hasar toplamı da 1 milyon lirayı buldu. Uzmanlar, siber saldırıların bundan sonra da katlanarak artacağını belirterek, sigorta yapılması konusunda da uyarıyor.

İNTERNETİ TARIYOR TÜKETİCİYİ UYARIYOR

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Sigorta şirketleri iki farklı siber sigorta ürünü sunuyor. Bunlardan biri, bireyler için diğeri de küçük işletmeler için. İşletmeler için sunular sigorta; siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarlarını, iş durmasından kaynaklanan zararları, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezalarını, siber fidye hasarlarını, veri ihlali masraflarını kapsıyor. İşletmeler, 500 bin liraya kadar sigorta teminatı alabiliyor ve olası bir siber saldırıda sigorta şirketi zararı karşılıyor. Ticari işletmelere yönelik siber sigortanın primi ise şirketine ve alınan teminata göre bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

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Bireylere yönelik siber sigorta ise kimlik hırsızlığı, ödeme araçlarının kötüye kullanımı, elektronik alışveriş anlaşmazlıklarını kapsıyor. Bireylerin sigorta fiyatı da yıllık 150 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Siber sigortalar ile birlikte sigortalılara hukuki danışmanlık hizmeti de veriliyor. Daha da önemlisi sigorta şirketleri, siber sigorta kapsamında sundukları yazılım programı ile sigortalının bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi cihazlarını aynı anda saldırılara karşı korumaya alıyor, kişisel bilgilerin kötü amaçla kullanılıp kullanılmadığını internette tarıyor, kötüye kullanım halinde de tüketiciyi uyarıyor. Böylece, siber saldırı gerçekleşmeden de önlem alınması sağlanıyor.