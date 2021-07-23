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Ekonomi
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Sakin şehir olarak anılıyordu... Kilometrelerce kuyruk oluştu! 4 bin olan nüfusu 20 kat arttı

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Muğla’nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi’nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Trafiğin felç olduğu Akyaka’nın 4 bin olan nüfusu, bayramda 20 kat artarak 80 bine ulaştı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka’da Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor.

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Bayram tatilinin 4’üncü gününde akın akın Muğla’ya gelen yerli ve yabancı turistler, karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu, günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka’da ise nüfus patlaması yaşandı. Akyaka’nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Sakin şehir olarak anılıyordu... Kilometrelerce kuyruk oluştu 4 bin olan nüfusu 20 kat arttı

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü 'Sakin Şehir' unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 20 kat artarak 80 bine ulaştı. Tatilciler, mavi bayraklı halk plajında gün boyu denize girip, güneşlendi.

Sakin şehir olarak anılıyordu... Kilometrelerce kuyruk oluştu 4 bin olan nüfusu 20 kat arttı

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Akyaka’nın, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındırdığını belirterek, "Bayram tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk sürüyor. Akyaka Mahallemizin nüfusu bayramda 80 bine ulaştı. Misafirlerimizin doğaya olan hassasiyetini aynı şekilde sürdürmelerini rica ediyorum. Akyaka’yı bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarmak hepimizin ana hedefi olmalı" dedi.

Sakin şehir olarak anılıyordu... Kilometrelerce kuyruk oluştu 4 bin olan nüfusu 20 kat arttı

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